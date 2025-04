Valdoviño inaugura el programa cultural de abril con Lémbrame, Spominaj na mnje, obra de títeres e obxectos sobre as culturas galega e sorobia

O espectáculo, que terá lugar este venres ás 20:30 horas no auditorio da casa da cultura, nace da colaboración entre o Centro Dramático Galego e o Teatro Nacional Alemán-Sorobio de Bautzen.

O Concello de Valdoviño inaugura este venres día 4 a programación cultural do mes de abril coa obra “Lémbrame, Spominaj na mnje”, un espectáculo froito da colaboración entre o Centro Dramático Galego e o Teatro Nacional Alemán-Sorobio de Bautzen que conta coa participación de Títeres Alakrán.

Esta obra de títeres e obxectos sobre a cultura galega e sorobia reunirá no escenario a artistas galegos e alemáns para render homenaxe á memoria, á tradición e á raíz, poñendo en valor as respectivas linguas: o galego e o sorobio. Con entrada libre ata completar capacidade, a función dará comezo ás 20:30 horas no auditorio da casa da cultura.

O espectáculo forma parte do proxecto europeo “phōnē” no que colaboran oito teatros de Europa ao redor das linguas minorizadas, co interese común de internacionalizar as artes escénicas nas linguas propias. O espectáculo reúne a equipas do teatro sorobio e galego. Un grupo interxeracional de titiriteiros e titiriteiras que formulan unha investigación onde se atopan a cultura e a lingua galega e sorobia. Un proxecto que propón un proceso de creación colectivo, co obxectivo de achegar as tradicións das respectivas culturas dende o teatro. Borja Insua (Títeres Alakrán), Rafa Rey (Nauta Teatro) e Alba de Vales son os artistas galegos que integran o proxecto. Por parte do Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen participan o director artístico Lutz Hillmann, o director do teatro de marionetas Tim Heilmann, o titiriteiro Andreas Larrasz, así como as dramaturgas Hanka Jenčec e Karoline Wernicke.

SINOPSE

Os novos tempos traen cambios, nada fica como antes; tamén para o vello muiñeiro e o seu muíño. O avance do tempo ameaza con desprazar e acabar co oficio que foi transmitido de xeración en xeración. Cando a morte chega á súa porta, o muiñeiro escapa comezando así a gran persecución entre o muiñeiro e a morte ¿Cal é o futuro das nosas tradicións? Títere de mesa, obxecto, máscara e teatro converxen para crear esta lenda contemporánea.