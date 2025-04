Ferreiro reuniuse con representantes do colectivo de persoas xubiladas e pensionistas da CIG para abordar a situación do SAF

A alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, e o voceiro de TEGA, Román Romero, reuníronse no Concello con Pepe Souto e Tona Martínez, integrantes do colectivo de xubilados e pensionistas da CIG na comarca de Ferrol, para abordar a situación do Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

Dende a central sindical esixen a creación dun sistema público galego de servizos de atención ás persoas que xestione diferentes recursos públicos, entre eles o SAF, para que, indican, “as persoas dependentes poidan ter

cubertas as súas necesidades en condicións dignas e de xustiza social”. Inciden dende o sindicato en que o citado servizo debe ser prestado pola Xunta, e non derivado o Concello, unha reivindicación compartida dende o Consistorio, tal e como se manifestou no encontro.

As avaliacións e resolucións da condición de dependentes, as resolucións das prestacións, as enormes listas de agarda, a escaseza de recursos públicos para atención a dependentes… son parte das carencias denunciadas e trasladadas dende a central sindical. “A Xunta fixo recaer as competencias nos concellos cun financiamento insuficiente, e de aí que haxa múltiples modelos de xestión, a maior parte deles en mans privadas, que supoñen grandes problemas na prestación da atención”, denunciaron dende o colectivo. «A sobrecarga de traballo para atender a actual demanda e as condicións laborais do persoal forman tamén parte das reivindicacións formuladas, urxindo unha prestación do SAF que sexa xestionada directamente pola Xunta e de xeito completamente público”.

Os representantes da central sindical agradeceron a celeridade coa que se atendeu no Concello a súa petición de reunión para abordar esta situación, tal e como lle trasladaron á alcaldesa. Pola súa banda, Ferreiro manifestou estar dacordo coas peticións formuladas dende a central, subliñando a necesidade de que a Xunta asuma completamente o servizo e aplique un modelo que axilice a atención ás persoas que o precisan.