O Concello de Ares e o CPI As Mirandas organizan a quinta edición do Concurso de Microrrelatos Escolares polo Día do Libro 2025

A Concellaría de Cultura e o colexio municipal de Ares veñen de anunciar a posta en marcha do V Concurso de Microrrelatos Escolares, o certame que se promove para fomentar a creatividade literaria e a escritura entre a mocidade da vila, amais de conmemorar o Día do Libro 2025.

Coma en anteriores edicións, establecéronse dúas categorías, unha para estudantes de primaria (4º, 5º e 6º) e outra para estudantes de ESO. Cada categoría terá un gañador e un finalista, e entregaranse unha tablet ou ebook no caso do primeiro e un lote de libros no caso do segundo.

A mocidade empadroada en Ares, así como alumnado en si do CPI As Mirandas, poderán participar no certame literario enviando un máximo de 2 microrrelatos cunha extensión de 200 palabras. Todos os textos deberán contar cun título e empregar unha das cinco frases que se especifican nas bases do concurso, amais de utilizar a lingua galega na súa escrita.

O prazo para enviar os microrrelatos ábruise este martes 1 de abril, e pecharase o 23 deste mes ás 19:30 horas.

Habilitáronse dous correos electrónicos de cara a remitir os textos, tesmoitalingua@gmail.com e cultura@concellodeares.com, amais de facilitar a entrega en persoa ben na Biblioteca Municipal de Ares, ben no CPI As Mirandas. Xunto co microrrelato haberá que especificar o nome e apelidos do autor/a, a súa idade, curso no que se atopa, teléfono de contacto e e-mail.

Unha vez finalizado o prazo de presentación de microrrelatos, un xurado composto por profesorado do colexio e unha persoa proposta pola Concellaría de Cultura avaliará as composicións e, unha vez elixidos os gañadores/as, levará a cabo unha cerimonia de entrega de premios o 30 de abril no salón de actos da Alianza Aresana.