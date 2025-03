Lucía Ageitos, investigadora do Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía da UDC, combate as superbacterias con péptidos de ra

O estudo publicouse esta semana na revista científica Trends in Biotechnology.

Segundo a OMS, a resistencia aos antibióticos é unha das maiores ameazas para a saúde mundial. A investigación é clave no desenvolvemento de solucións para combater as bacterias superresistentes. Lucía Ageitos, integrante do grupo PRONAMAR do Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía (CICA) da Universidade da Coruña, realizou unha estancia predoutoral na Universidade de Pensilvania (Estados Unidos) co equipo liderado por César de la Fuente, para desenvolver unha parte da súa tese na que realizan péptidos sintéticos inspirados nunha especie de ra chamada “Odorrana andersonii”.

Este anfibio segrega péptidos antimicrobianos que lle axudan a combater infeccións bacterianas e fúnxicas para sobrevivir no seu hábitat de augas estancadas. A investigación, publicada esta semana pola revista científica Trends in Biotechnology, e cuxa autoría principal pertence á doutora Ageitos como parte da súa tese, xera expectativas positivas no desenvolvemento de potenciais antibióticos, vencendo a resistencia das superbacterias ou evitando

que devanditos antibióticos eliminen tamén as bacterias boas do sistema dixestivo humano.

Aínda que este traballo aínda se atopa nunha fase preclínica, demostrouse a eficacia destes péptidos tanto en modelos in vitro (células), como en animais. Os antibióticos tradicionais teñen a capacidade de penetrar nas bacterias e afectar o funcionamento celular resultando letais. A desvantaxe deste mecanismo é que as bacterias van sufrindo adaptacións para combater a devandita letalidade e mutan, creando novas xeracións resistentes ao antibiótico.

Machine Biology Group, o equipo de investigación da Universidade de Pensilvania, empregou bioloxía sintética e modelado computacional para este estudo. A parte experimental, na que participou a doutora Ageitos, tivo lugar en

2020, durante a pandemia, período no que puido levar a cabo gran parte da investigación.

Non é a primeira vez que Lucía Ageitos combate a resistencia a antibióticos con animais. O pasado ano participou noutra investigación co grupo de César de la Fuente, no que convertían péptidos tóxicos extraídos do veleno

de avespa nun antibiótico. Este estudo recibiu o recoñecemento de “Hot-Paper 2023” do Cell Reports Physical Science, ademais do “Best Chemical Biology Paper of 2023” pola editorial Cell Press.

Actualmente, Lucía Ageitos atópase nunha estancia postdoutoral no Scripps Institution of Oceanography de San Diego, en Estados Unidos, onde estende a súa liña de traballo do CICA, buscando aplicacións clínicas a produtos naturais de orixe mariña.