O Parrulo Ferrol visita al Melistar y ya dispone de fechas para disputar los próximos partidos

Los ferrolanos buscarán tres puntos importantes en una cancha siempre complicada.

Tras una semana de “descanso” a nivel de partidos, vuelve la competición para O Parrulo Ferrol visitando al Melistar, en la 24ª jornada de la Segunda División, en un partido que se disputará este sábado, a las 11:30 horas, en el pabellón Javier Imbroda (Melilla) y que será emitido en directo en el youtube del club local.

Los ferrolanos llegan a este partido en el 4º puesto de la tabla, con 37 puntos, mientras que el Melistar es 10º, con 30 puntos.

Antes de emprender el viaje, este jueves comparecían en la habitual rueda de prensa previa el jugador Domingos y el entrenador Gerard Casas, en un evento celebrado en el Pabellón de A Malata.

Domingos reconocía que en estas últimas semanas se encontraba “bien”, con el objetivo de “ayudar al equipo en todo lo posible, en todas las facetas del juego y sumando.”

Los ferrolanos están en una buena dinámica de resultados, tras conseguir la victoria en seis de los últimos siete partidos. Comparando el equipo desde el mes de agosto “el equipo ha crecido mucho en todas las facetas del juego, nos ayudamos entre nosotros, tenemos un vestuario de diez” y en los partidos “cuando falla un compañero el otro está al lado o el que menos juega está animando y eso es algo que nos define mucho.”

Este sábado visitan a un Melistar que en la primera vuelta en A Malata “ya nos pusieran las cosas complicadas”, donde los ferrolanos tendrán que ser “muy prácticos” ante un rival que “quiere jugar el playoff y necesitan los puntos” y en esta visita tendrán que “saber sufrir en todo momento y ser un equipo.”

El jugador parrulo le pedía a la afición que les “siguiera animando” en este partido, a pesar de la distancia. “Ellos son nuestro sexto jugador y nos dejaremos la piel para conseguir los tres puntos.”

Gerard Casas: “Todos los partidos que nos quedan son finales”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas, afirmaba que todos los jugadores “son conscientes de que todos los partidos que nos quedan son finales, estamos en una posición privilegiada, se lo merecen, se lo han ganado y están trabajando acorde a lo que nos jugamos”, afrontando esta semana con “confianza y con ganas de que llegue el partido del sábado.”

La pista de Melistar “seguramente sea una de las más difíciles de la liga, en un desplazamiento largo y ellos son fuertes en casa.” Sobre la pista, tienen una plantilla con “muchísimo talento y mucha calidad individual”, recordando que en el partido de la primera vuelta “nos costó mucho y empatamos”, por lo que ahora tendrán que hacer “un mejor partido, adaptarnos a jugar fuera de casa, competir y saber sufrir para llevarnos la victoria.”

El parón de la competición de la semana pasada “seguramente sea un descanso que no nos venga bien, un equipo en buena dinámica nunca quiere que pare la liga y un equipo que viene en malos resultados como Melistar seguro que prefieren desconectar y hacer un cambio de chip”, pero el equipo no paró de entrenar “y solo descansamos el fin de semana” y esta semana “ha sido muy buena a nivel de entrenamientos, así que como no hubiera existido el parón y a seguir compitiendo.”

El entrenador se alegraba de que este partido se pueda ver por streaming “y es algo que le falta a nuestra liga y de las cosas más importantes, que se puedan ver todos los partidos, las aficiones necesitan que se puedan ver sus equipos”, recordando que en el streaming ante Málaga Ciudad Redonda “hubo mucha gente de Ferrol que estuvo siguiendo el partido, sufrimos juntos y conseguimos la victoria, por lo que espero que sea igual.”

Próximos partidos

O Parrulo Ferrol va conociendo como será su mes de abril en el pabellón de A Malata, confirmando el horario de sus dos próximos partidos delante de su afición.

El sábado 5 de abril recibirán al Real Betis, actuales líderes de la competición, en un duelo que se disputará a partir de las 20:30 horas, debido a que previamente jugará el Baxi Ferrol de baloncesto el derbi gallego ante Celta.

El siguiente partido en A Malata será el sábado 19 de abril, recibiendo al Barça Atlètic, programado para las 19:30 horas. Previamente a este partido, el Pabellón de A Malata acogerá la presentación de la Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol, en la que se realizará, entre otras cosas, la tradicional foto de familia de todos los jugadores, entrenadores y junta directiva en la grada.