Pontedeume se prepara para vivir a I Feira do Queixo

O evento gastronómico terá carácter internacional, posto que entre as máis de 20 queixerías participantes hai numerosas do territorio nacional e tamén de Portugal. O alcalde de Pontedeume destacou “o gran labor que se está a realizar dende o Concello para poñer en valor os produtos quilómetro cero”

Máis de 20 queixerías nacionais e de Portugal participarán en Merca Queixo, a I Feira do Queixo do Concello de Pontedeume que terá lugar os días 26 e 27 de abril na Alameda de Raxoi. O alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro, a concelleira de Cultura, Ángela Piñeiro, e o presidente da Cooperativa de Campo Capela, Domingo Souto, presentaron no Galicia Fórum Gastronómico este evento pioneiro en Pontedeume.