Fene impulsa a formación dixital gratuita para persoas desempregadas e ordenador agasallo

O Concello de Fene acolle nas próximas semanas un programa gratuíto de formación dixital, dirixido a persoas desempregadas ou en situación de mellora de emprego, co obxectivo de potenciar as súas competencias dixitais e incrementar as súas oportunidades laborais. O programa arrancará cunha xornada informativa o martes 18 de marzo, ás 12.00h, no salón de plenos do Concello de Fene, e a primeira formación dará comezo o 24 de marzo en horario de mañá.

Tres niveis de formación e 200 horas de aprendizaxe

A iniciativa ofrece tres niveis de formación (básico, intermedio e avanzado), cunha duración de 200 horas cada un. Ao longo do curso, as persoas participantes adquirirán coñecementos clave en áreas como a busca e xestión de información dixital, a creación de contidos, a comunicación en liña, a resolución de problemas e a seguridade dixital.

A concelleira de emprego, Cristina García, destacou que esta é “unha oportunidade única para que as persoas de Fene melloren as súas capacidades dixitais e incrementen as súas posibilidades de acceso ao mercado laboral”. Ademais, todas as persoas que completen a formación recibirán un ordenador de agasallo como ferramenta para continuar desenvolvendo os coñecementos adquiridos.

Inscrición e máis información

Para poder participar nestes cursos, as persoas interesadas deben estar inscritas como demandantes de emprego no momento do inicio da formación. Para máis información, pódese acudir á web dixitalizate.es ou ao servizo de orientación laboral do Concello de Fene, no teléfono 981 492 767 ou no correo electrónico orientacion.laboral@fene.gal

Este programa, dependente da Consellaría de Emprego, Comercio e Emigración, está financiado pola Unión Europea dentro do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, e busca facilitar a inserción laboral mediante o desenvolvemento de habilidades dixitais clave.