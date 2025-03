A Deputación estará presente en BioCultura cun amplo programa de case 40 actividades

A institución provincial ofrecerá showcookings e conferencias diversas baixo o marco da súa campaña ‘A paisaxe que sabe’.

A Deputación da Coruña estará presente en BioCultura, a feira de ecoturismo e produtos ecolóxicos que na súa sexta edición en Galicia celebrarase do venres 7 ao domingo 9 de marzo no recinto EXPOCoruña da cidade da Coruña.

A institución provincial ofrecerá un amplo programa con case 40 propostas desenvolvidas arredor da súa campaña ‘A paisaxe que sabe’, coa que pon o foco nos elementos paisaxísticos que alimentan a gastronomía da provincia e reforza a estratexia de compromiso cun turismo de calidade, que promova a preservación do medio e a mellora socioeconómica da contorna.

De xeito concreto, a planificación de iniciativas da Deputación vertébrase a través de dous eixos. Por unha banda, os showcookings que ofrecerán Cafés Lúa, Xearte Brigitte, Orballo Infusións, Lenatt Food, A Despensa D’Lujo, os estudantes de Paseo das Pontes e o cociñeiro André Arzúa, de Espazo Abella. Así, durante os tres días do evento, levaranse a cabo 20 presentacións e degustacións de produtos do mar, do campo, de xeados, cafés ou infusións.

Por outra banda, a Sala Ágora de EXPOCoruña acollerá unha vintena de actividades diversas, presentadas por persoeiros de diferentes índoles como a socioloxía, a mediciña, a mercadotecnia, a enxeñaría agrónoma, a nutrición ou a bioloxía.

Deste xeito, o público presente poderá desfrutar de conferencias sobre alimentación sostible, cociña solar, os tóxicos na comida, a dopamina, as bacterias, a vida saudable, a cosmética, a natureza e a infancia ou os mitos da produción ecolóxica.