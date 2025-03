Cedeira reivindica a igualdade real no 8M

O programa abrangue a lectura do manifesto institucional, a entrega dos premios do concurso de carteis e unha performance baixo o título “Somos tribo”.

O Concello de Cedeira celebra este sábado 8 de Marzo, o Día Internacional da Muller cun acto institucional que un ano máis procurará sensibilizar á cidadanía sobre os chanzos que aínda hai que subir para acadar a igualdade real entre homes e mulleres. A cita será ás 19.00h no Auditorio Municipal.

O acto abrirase coa lectura do manifesto institucional, á que seguirá a entrega dos premios do Certame de Carteis do 8M, un certame que o Concello convocou este ano por primeira vez en tres categorías diferentes, de adultos, mocidade e crianzas. Alba Iglesias Gómez gañou a primeira, Alicia Filgueira Pazos a segunda, e o grupo de 1ºB do CEIP Nicolás do Río levou o terceiro, despois da deliberación dun xurado que tivo especialmente en conta, máis que os criterios plásticos, a reflexión implícita en cada traballo.

Tras a entrega dos premios terá lugar unha performance co título “Somos tribo”, na que se vai tomar a canción “Tribo” da Banda da Loba para representar a importancia de tecer entre as mulleres espazos seguros, de complicidade e protección, na loita para lograr a igualdade.