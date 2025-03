Ferrol repuso más de 2.300 metros de cable de cobre sustraído por cable de aluminio

El concejal de Servicios de Ferrol, José Tomé, informó este miércoles que desde diciembre del 2024 hasta al pasado fin de semana el Ayuntamiento tuvo que reponer 2.369 metros de cable de cobre en A Cabana, Camiño do Toxo, Basanta, Pazos, Catabois-San Pablo, Camiño do Paredón, Catabois-Novoa Santos, Taboada, Campo do Chao, Camiño do Paredón, Beleicón, A Pega, Espiño, cemiterio Santa Icía, A Pedra en Mandiá, Basanta y en el Codesal.

Todos estos tramos ya fueron repuestos utilizando aluminio en vez de cobre, por ser aquel material de menor interés para ser substraído.