Estíbaliz Espinosa participa en Fene no ciclo Contando Ciencia

Baixo o suxerente título de Multiverso de telescopías, a escritora e astrónoma amadora Estíbaliz Espinosa falará este xoves 6 de marzo, ás 19.30 horas, na Casa da Cultura de Fene. A conferencia encádrase no ciclo Contando Ciencia que organiza a biblioteca O segrel do Penedo do IES de Fene coa colaboración da concellería de Ensino. A entrada ao acto será de balde e aberta a todo tipo de público, até completar o aforo.

Na súa intervención en Contando Ciencia, Estíbaliz Espinosa falará sobre a astrofísica, un ámbito do que se coñecen poucos nomes e achegas científicas de mulleres, como Jocelyn Bell, Caroline Herschel, Vera Rubin ou Antonia Ferrín. Así, a autora partirá da seguinte cuestión: “que hai das aportacións destas mulleres á ciencia, das súas representacións en arte e dos textos e poemas nos que tocan o ceo? Pois velaquí un multiverso”, afirma Espinosa.

Escritora, intérprete, astrónoma amadora e exploradora en ciencia e literatura. Así se define a autora Estíbaliz Espinosa, quen se lembra “escribindo desde que colleu o primeiro lapis e debuxou cómics. E lémbrase sobre todo lendo, dándolle voltas ao prisma literario non menos que ao científico ou ao musical”.

Licenciada en Socioloxía e en Filoloxía Hispánica, na UDC. Cantou en coros pero tamén como solista (soprano e mezzo). Ademais, estuda astrofísica como afeccionada e arqueoastronomía.

Publicou varios libros de poemas como Curiosidade, …as neuronas irmás… ou Pan (libro de ler e desler), relatos, ensaios sobre poesía, ciencia e arte e varios álbumes para nenos e nensa sobre astronomía (Canto Cosmos, Caer de cu polo universo, Abominables Adorables…). Tamén traduciu e foi traducida.

Acaba de editar varios libros sobre ciencia e arte dentro da iniciativa persoal O entrelazamento, cun selo persoal: 7emilias. Anteriormente, en 2015, publicou relatos sobre mulleres de ciencia, Cápsulas de Son, que se emitiron en Radio Voz.

Na perspectiva da cultura científica, artella e dirixe iniciativas de ciencia, literatura e arte, entre elas As Curiosas, os parladoiros Estrelecidas, Canta, Urania!, Novembro estelar, Escrita no ceo, A ombros de xigantas vermellas ou Pinte un bisonte na caverna, por favor.

Ten un pequeno espazo sobre cultura científica no Diario Cultural da Radio Gaelga, e colabora co programa Efervesciencia. Tamén colabora con varias institucións galegas, desde a Orquestra Sinfónica de Galicia ata a CRTVG, e escribe artigos para Luzes, Principia, Cuaderno de Cultura Científica da UPV, Sermos ou Dorna.

CONTANDO CIENCIA

O ciclo Contando Ciencia naceu co obxectivo de “achegar a ciencia á poboación en xeral”. Aberto a todo tipo de público, todas as conferencias teñen lugar na Casa da Cultura, un xoves ao mes e sempre ás 19:30 con entrada gratuíta.

Trala conferencia deste xoves, a próxima e derradeira cita por este curso será:

3 de abril, Iria Gómez Touriño, doutora e investigadora do grupo Inmunidade e Pequenas Moléculas. Tema: “Investigando o lado escuro do sistema inmunitario”

Iria Gómez Touriño é investigadora principal do grupo Inmunidade e Pequenas Moléculas do CiMUS e IDIS. Ten conseguido varias axudas e contratos altamente competitivos, incluídos dous contratos Marie Sklodowska-Curie da Unión Europea (King’s College London, Reino Unido, 2013-2015, e USC, España, 2018-2020), e máis recentemente o Career Development Award da fundación estadounidense Juvenile Diabetes Research Foundation (2023-2028).

As suas principias liñas de investigación inclúen a identificación e caracterización de novos fármacos para o tratamento de enfermidades autoinmunitarias, así como o estudo das causas destas patoloxías. A Dra. Gómez é tamén inventora en tres patentes, avaliadora experta de proxectos da Unión Europea e vogal da Xunta directiva da Sociedade Española de Inmunoloxía (2022-2026)