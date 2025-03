Narón denuncia novos actos vandálicos na zona do paseo marítimo de Xuvia

O concelleiro de Seguridade Cidadá de Narón, José Oreona, denunciou novos desperfectos debidos a actos vandálicos rexistrados no paseo marítimo de Xuvia. Nesta ocasión, segundo explicou o edil, os danos foron sobre cinco postes da luz nun tramo do paseo, ata onde se desprazaron dous axentes da Policía Local de Narón para levantar o pertinente informe tras recibir un aviso sobre estes feitos.

A persoa ou persoas que cometeron estes actos derribaron cinco postes localizados á altura do pantalán do paseo de Xuvia, por un tramo do Camiño Inglés cara a Compostela, deixándoos “totalmente tirados e danados”, tal e como consta no informe policial. “É lamentable ter que ver unha vez máis como o vandalismo, ao que apunta que se deben estes actos, causa importantes destrozos en espazos públicos da nosa cidade, nun paseo moi transitado e onde hai tan só uns días denunciábamos tamén danos nos aseos públicos”, recalcou Oreona.

Unha vez máis, tal e como indicou o concelleiro naronés, “é tarefa de todas e todos manter en bo estado os equipamentos da cidade e erradicar este tipo de accións, que finalmente teñen un custe e unhas molestias para os naroneses”. Dende o Consistorio, a maiores de condenar estes feitos, apélase unha vez máis á colaboración cidadá para, conxuntamente co traballo dos corpos e forzas de seguridade, acadar que este tipo de accións non queden impunes, por atentar directamente contra toda a cidadanía.

“Pedimos ós veciños que se presencian nalgún momento este tipo de feitos avisen á Policía Local e os denuncien, porque suponen un prexuízo para a cidadanía e un gasto para as arcas locais”, recalcou o concelleiro. Así mesmo, o edil avanzou que os traballos para restaurar os danos producidos comezarán “á maior brevidade”.