Moeche impulsa un obradoiro de Musicoterapia, dentro do marco envellecemento activo Coidat+

A actividade será guiada por AFAL Ferrolterra e conta con financiamento da Deputación da Coruña. Esta nova acción procura unha aprendizaxe de relaxación a través da música como ferramenta terapéutica e ao tempo estimular recordos e espertar emocións.

de marzo a xuño e ten carácter gratuíto. O obradoiro desenvolverase no Centro Cultural Frco. Piñeiro, (Trieiro , Abade) os mércores de 18 a 19.30 h.