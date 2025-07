Xosé Miguel Mahía renunció al acta de concejal de Mugardos por motivo de estudios en el extranjero

La noticia, aunque no era oficial, se hizo real en la mañana de este miércoles, ya que en el pleno ordinario del mes de julio del concello de Mugardos Xosé Miguel Mahía, segundo teniente y responsable de los departamentos de Urbanismo, Rehabilitación, Mobilidade y Réxime Interior, presentaba su renuncia al acta de concejal, después de cerca de diez años como edil del Partido Popular al servicio de los ciudadanos

Mahía ya había adelantado se decisión de renuncia al acta, durante la reunión de la junta de portavoces.

La decisión y las causas

Durante la sesión plenaria de este miércoles se dirigió a sus compañeros de corporación «Como ya adelante a los portavoces, esta es mi última sesión plenaria. Me gustaría, si fuese posible, un par de minutos para despedirme de esta corporación antes de entregar el acta cuando se levante la sesión.

Concejales y vecinos. Como le transmití al alcalde y a los portavoces de los grupos, recibí una beca para finalizar mis estudios de tesis doctoral en el extranjero y, como es obvio, es incompatible ser concejal en Mugardos cuando tienes que marchar a otro país.

Esto no es un adiós y la verdad creo que no llega ni a un hasta luego. Aquí hay personas que fueron concejales en el pasado y que lo volvieron a ser en esta legislatura. Seguiré estando al lado de mis compañeros todo lo que pueda, aunque sea desde otro país. Y después de escuchar a algunos de los integrantes de este pleno mentir de forma tan descarada sobre mis compañeros, estaré fuera del concello pero no de la vida política mugardesa, eso lo aseguro.

Necesaria la participación de la juventud

Llevo 15 años en política, de los cuales casi diez como concejal en Mugardos y soy el concejal más joven de este pleno. Por eso quería aprovechar este momento para hacer una reivindicación que llevo años haciendo en todos los cargos que ocupé dentro de mi partido y que haré hasta que decida salir de la política, que es necesaria la participación de la juventud en ella.

Muchos de los que estáis aquí visteis como evolucioné a lo largo de los años pasando de un pasional irracional a un pasional racionalizado, y esa oportunidad que yo tuve, creo que la deberían de tener todos los jóvenes que quieran cambiar las cosas.

Pero esas oportunidades tienen que venir de personas que tengan el poder para darlas. No es en mi caso, hay un hombre que me dio esa oportunidad hace 15 años y a quién le debo todo lo que conseguí y pueda conseguir en política, porque sin esa oportunidad, yo no comenzaría el camino que estoy recorriendo ahora. Antes de dedicarle unas palabras a ese hombre, tengo que agradecer al personal del ayuntamiento, a los vecinos y a los afiliados todos estos años de sufrirme, y tengo que pedir disculpas si en algún momento alguien se pudo sentir ofendido por mí.

Agradecimientos

Sobre todo, tengo que agradecer a quienes fueron mis compañeros de gobierno: Ana Varela, Jorge Kuntz, Begoña Gómez y Begoña Roldós, al cubrirme en mis ausencias por motivos laborales y profesionales. Parte de mi tesis y de mi labor como profesional e investigador, es gracias a vosotros.

Y, precisamente a vosotros, os quiero dedicar las palabras del fundador de nuestro partido, Don Manuel Fraga, recogidas en su libro «Memoria breve de una vida pública», en el que dice: «Pesada es la carga del poder. Dura, físicamente. Penosa, moralmente. No es para todos los hombres o mujeres; peligrosos, sobre todo, los que quieren lucir los cargos sin asumirlos en serio. Cansancio, soledad y muchos otros males: Dios compadezca y ayude a los que manden, sobre todo, si quieren reformar el orden de las cosas establecido. Tendrán en contra a los que están a gusto dentro de él, y a los que no quieren cambiarlo, si no romperlo».

Tengo que agradecer a mi familia y a mis amigos todo el tiempo que no pude dedicarles para cumplir con las obligaciones que conlleva el ser político de partido y representante público. Como dije el día que se formó esta corporación: juro por mi conciencia y honra, y por los valores que me inculcaron mi familia y mis ancestros, cumplir fielmente con las obligaciones que conlleva el cargo de concejal, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.

Palabras a Juan Domingo

Y, ahora sí, tengo que dedicarle unos segundos de este cierre de etapa personal al culpable de abrirla. Dicen que los mejores políticos lo son porque son buenas personas. Porque no albergan maldad en su corazón. Porque son desinteresados, honestos y honrados, y hoy puedo decir que esto se cumple en la persona que es el alcalde de todos los mugardeses. Él fue quien, siendo portavoz, en una tarde de enero, me dijo: me da igual a quién le reces, con quien te acuestes, o a lo que te dediques, solo quiero saber se estás dispuesto a darlo todo por Mugardos. La vida dispuso que años después fuéramos los encargados de enarbolar la bandera de Mugardos en su fachada, porque Mugardos no tenía bandera ni escudo, y otras tantas anécdotas que quedarán para unas memorias y el recuerdo.

Que nadie no diga que algo es imposible. Juan Domingo, no hubo mayor orgullo que recorrer este camino a tu lado, y poner mi grano de arena para que seas el máximo responsable de esta administración. En estos últimos años aprendí a vivir una filosofía que me mantiene en el presente y no hacer cábalas con el que venga en el futuro, por eso hoy cierro un capítulo de mi vida que duró casi 10 años, y no hay mayor honra que el ser representante del pueblo que me vio crecer. Mugardos, gracias por todo».



AGRADECIMIENTOS Y MOTIVOS

En su página de face Xosé Miguel Mahía se despedía con agradecimientos y señalando los motivos de haber presentado su renuncia al acta.

«Después de casi una década como cargo público, el pleno ordinario de julio ha sido mi último pleno como concejal de Mugardos.

En las últimas semanas he recibido una beca y una invitación de una universidad en el extranjero para terminar la tesis doctoral y defenderla el próximo año, y esto es incompatible con continuar siendo concejal. No a todos nos regalan una cátedra por ser “mujer de”

Gracias a quienes siempre estuvieron y siguen estando (afiliados, vecinos, la gente del partido a nivel provincial, autonómico y nacional…) pero sobre todo a mi familia y a mis amigos. Sin vuestro apoyo y comprensión, me habría sido imposible el poder con todo.

Mil perdones si en algún momento, con las decisiones que se toman en el día a día, alguien se sintió ofendido o dolido por mi parte. Como diría un grande de la política llamado Mariano: Hice cuanto pude, y cuando no pude, pues no hice nada.

Y gracias, de corazón, a Juan Domingo de Deus, por abrirme la puerta del Partido Popular de Mugardos cuando tenía 18 años y por seguir confiando en mí desde entonces. Es un privilegio haber representado a mi pueblo durante casi la última década y haber aprendido de tan buenas personas como lo eres tú

Siempre he creído que a la política se viene a aportar, y ahora es el momento de seguir creciendo para poder seguir aportando. Nos seguiremos viendo porque esto no es un adiós, de hecho, no llega a un hasta luego, pero por lo de pronto… a por el último empujón de la tesis».

DESPEDIDA DEL ALCALDE

Por su parte el alcalde, Juan Domingo de Deus, que en el mes de septiembre ocupará el puesto de diputado provincial, señalaba también en su página de facbook «Quince años trabajando por Mugardos como concejal.

Hoy renuncias a tu acta para afrontar nuevos retos profesionales..

Pero no renuncias a seguir amando a tu pueblo por el que seguirás trabajando siempre»