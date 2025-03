A exposición Destino Igualdade chega á Casa da Xuventude de Ares

A Casa da Xuventude de Ares sita no núcleo urbano da vila acolle nas próximas semanas a exposición ‘Destino Igualdade’, como parte da colaboración das concellarías de Igualdade e de Cultura coa Fundación Vicente Ferrer, unha ONGD comprometida co desenvolvemento integral das comunidades máis vulnerables do sur da India e Nepal.

Dende o 3 ao 14 de marzo, o andar superior da Casa da Xuventude contará con diferentes materais para narrar a historia de Nagalaskhmi, unha condutora dos típicos mototaxis da India, os autorickshaw, rompendo desta forma os roles, estereotipos e prexuízos de xénero. A súa é unha experiencia de resiliencia, superación e empoderamento, como a do resto de mulleres que integran o grupo de conductoras formado pola Fundación Vicente Ferrer.

Na exposición ‘Destino Igualdade’, as persoas que se animen a percorrela poderán realizar unha viaxe na autorickshaw de Nagalaskhmi con 4 paradas ou retos: a educación de calidade, o liderado social, a independencia económica e a seguridade alimentaria. 4 paradas que camiñan cara un mesmo destino: a igualdade.

A mostra, financiada Xunta de Galicia e Cooperación Galega, estará dispoñible no horario de apertura da Casa da Xuventude: de luns a venres, de 10:00 a 14:00 horas.