Más de 80 niños atendidos en Ferrol a través de Proinfancia durante 2024

Las concejalas de Política Social de Ferrol, Rosa Martínez, y de Mujer e Infancia, Elvira Miramontes, se reunieron con la coordinadora de la red del proyecto CaixaProinfancia en la ciudad departamental, tarea que recae en la Asociación Dignidad Galicia, así como con responsables de esta iniciativa a nivel nacional.

En el encuentro trasladaron al Gobierno local que gracias al convenio, entre los años 2018 y 2024, fueron atendidos un total de 168 niños (81 de ellos en el 2024) y 115 familias (60 de ellas en el 2024), a través de una cuantía de 372.854 euros que permite la prestación de diferentes servicios.

Con respecto al perfil de las familias atendidas, el 60% eran monoparentales. El 60% tenían un hijo, el 30% dos y el 9,5% tres niños. En cuanto a la situación laboral de las familias, el 48,7% son familias desocupadas, receptoras de prestaciones públicas; el 31,1% están desocupadas y no son receptoras de prestaciones públicas; y el porcentaje restante se distribuye entre trabajos indefinidos, temporales o servicios puntuales.

En relación al volumen de niños por subprogramas, el mayor porcentaje se presenta en el refuerzo educativo con un 53,4%, seguido de ocio y tiempo libre con un 31,7%. La mesa técnica está formada por la psicóloga del área de infancia de Política Social del Ayuntamiento de Ferrol, los departamentos de orientación de los CEIPs de Ponzos y Ánxela Ruíz Robles, el IES Sofía Casanova y los colegios Ludy y Compañía de María junto con el personal de las entidades prestadoras (Dignidad, Acción Familiar y Fundación secretariado gitano). entidades prestadoras (Dignidad, Acción Familiar e Fundación secretariado gitano).

“É obxectivo do noso goberno garantir o benestar dos nenos e nenas de Ferrol, cubrindo as súas necesidades máis básicas pero tamén prestando servizos de atención necesarios como os que se ofertan a través deste programa”, mencionó la edil Rosa Martínez. “Seguiremos traballando en rede para que todas as accións que se leven a cabo sirvan detectar ás familias en situación de vulnerabilidade para que poidan recibir unha atención integral”, senaló la concejala Elvira Miramontes.

El ayuntamiento de Ferrol convocará próximamente unas mesas de trabajo para una mejor coordinación de todos los recursos en este campo. Y otro compromiso es facilitar a la entidad coordinadora de Proinfancia, que es Dignidad, un mapeo de los recursos con los que cuenta el ayuntamiento en los diferentes barrios en los que trabaja la entidad.