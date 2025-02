CIG y MAS en Navantia Ferrol aseguran que la negociación del nuevo convenio está paralizada por el comité intercentros

Las secciones sindicales de Movemento Alternativo Sindical (MAS) y de CIG en Navantia Ferrol aseguran que la negociación del nuevo convenio colectivo para todos los centros de trabajo de la empresa naval pública está paralizada, y culpan de ello al comité intercentros.

«Después de cuatro reuniones de la parte social del comité intercentros, podemos afirmar que las discrepancias en su seno no solo siguen siendo las mismas, sino que en algunos casos se agudizan», afirman en un comunicado.

Señalan que en lo referido a la posibilidad de avanzar en una propuesta común para llevar ante la empresa: «Nos encontramos con quienes insisten en modificar nuestra plataforma inicial» y que «también hay quienes mantienen que, mientras no se solucione la situación particular de su centro, no van a firmar ningún convenio por muy bueno que sea».

«Tenemos a otros que pretenden negociar el nuevo plan industrial antes de continuar con la negociación del nuevo convenio». «Esperábamos, quizás ingenuamente, que al menos internamente, en los distintos sindicatos hubiera coincidencia, pero ni eso encontramos», lamentan.

Inciden que durante la próxima semana «se dedicarán dos jornadas de reunión del comité intercentros para hablar de la masa salarial y de la posibilidad de llevar ese tema a la comisión mixta paritaria», cuando aseguran que «esto ya fue tratado en su día, tras pasar por dicha comisión y por los juzgados, y solo quedaría apelar al Tribunal Constitucional (TC).

AUTONOMÍA DE LOS CENTROS DE TRABAJO

Afirman MAS y CIG que «para muchos de los integrantes del comité intercentros, las reivindicaciones particulares están por encima de la negociación de un convenio de avances para todos los trabajadores», y que buena muestra de ello es que «algunos pretenden aprobar un reglamento de funcionamiento del intercentros que modifica el modo de toma de decisiones y profundiza en una recentralización», para de esta manera impedir la decisión autónoma de los centros de trabajo, e incluso: «En contra de lo que tenemos estipulado en nuestro convenio colectivo, retorciendo la ley para que el control pase de los comités de empresa al intercentros».

«Todo esto supone un retroceso importante que desde Ferrol no podemos permitir, porque se abriría la puerta a que otros, e incluso el intercentros, puedan decidir por nosotros», consideran.

«Cada vez tenemos más razones para pensar que la salida legal, estatutaria e inmediata es la negociación de un convenio de centro», tal y como estas dos organizaciones llevan proponiendo desde hace semanas. «Vamos a tener que ser todos los trabajadores de este astillero los que nos pronunciemos en una asamblea general, a favor o en contra, de esta propuesta, después de debatirlo en asambleas parciales», agrega.