El ingenio y la animación de las comparsas encienden el Carnaval de Neda

Neda ultima los preparativos de cara al inicio este viernes 28 de su programación especial de Carnaval. La animación y el humor de las comparsas serán protagonistas en esta primera jornada festiva. Como novedad, incluirá un baile y concurso de disfraces. Desde el Ayuntamiento se invita al vecindario y a la gente del resto de Ferrolterra a disfrutar de las actividades.

Un total de diez comparsas y un grupo participarán en el desfile por las calles nedenses. Las más de 330 personas participantes partirán de la avenida Castelao en torno a las 20 horas, con destino al pabellón municipal Ale de Paz, escenario del certamen. Así, llenarán de color y de fiesta las calles General Morgado, Sobre a Vila (vía en la que quedará prohibido estacionar entre las 19.30 y las 21.30 horas), avenida de Algeciras y Valle Inclán.

En esta ocasión, subirán al escenario A Revolta de Trasancos, Os Colludos y As Xoaniñas de Chao (Ferrol); Os Argalleiros, Os Parrandolos y Tróupele Tróupele (Narón); Sratchados (Fene); Xente de aquí e acolá (Pontedeume) y, como no, A Canteira do Puntal, Semente de Trasancos y As Caralletas (Neda). El jurado premiará a las mejores comparsas en las categorías de “originalidad y atuendo”, “crítica de la realidad local y comarcal”, y “animación en la calle”.

Baile y concurso de disfraces

Tras la entrega de diplomas, la fiesta continuará. Habrá baile con el Dúo Estrellas y, en el transcurso de la fiesta, el concurso de disfraces, convocado por el Ayuntamiento para fomentar la implicación de todo el vecindario en esta jornada.

Se podrá participar individualmente, en pareja o en grupo (máximo de seis), teniendo que desfilar en el escenario ante el jurado. En juego, nueve cestas con productos típicos del carnaval (tres por cada una de las categorías). Quien quiera inscribirse puede hacerlo llamando a la biblioteca municipal (teléfono 981390233). También puede esperar al festival de comparsas y anotarse durante las actuaciones