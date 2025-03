Récord de comparsas no Entroido de Fene

Dezaseis agrupacións se inscribiron para o desfile e posterior festival de comparsas que terá lugar o Mércores de Cinza.

Os Colludos, Os Argalleiros, As Xoaniñas de Chao, A Canteira do Puntal, ANPA Belén, Os Scratchados, A Revolta de Trasancos, Os Parrandolos, Troupele troupele, Artistas de Centieiras, Os Fenetásticos, Altri Non, OJE Ferrol, Santa Compaña, O Dragón Parrandolo e Paso a Paso.

Son as 16 agrupacións que se inscribiron este ano para participar no desfile e posterior festival de comparsas que organiza a concellería de Cultura de Fene para o mércores 5 de marzo, no marco da súa programación do Entroido 2025. As actividades concentraranse, coma todos os anos, en dúas xornadas.

Na do Martes de Entroido haberá festa infantil con reparto de lambetadas e verbena nocturna coa orquestra Panamá Band. E o mércores, as protagonistas serán as comparsas. O vindeiro luns 3 de marzo, antes das 15 horas, publicarase na web do Concello de Fene a orde do desfile de comparsas para ese día. Comeza a conta atrás para o Entroido, unha das festas máis importantes de Galicia que no Concello de Fene se concentra nas xornadas do Martes de Entroido e Mércores de Cinza. O ciclo botará a andar o martes 4 de marzo cunha festa infantil na Praza do alcalde Ramón José Souto González a partir das 18 horas.

Ademáis da animación, que correrá a cargo de La Guagua, a festa incluirá a tradicional merenda con reparto de lambetadas, coa axuda da AC O Tadetas, para todos os nenos e nenas que se acheguen disfrazados. Colaboran: Panadería Modesto Hermida, Panadería Ramón, Panadería O Forno do Alto, Panadería A Broa, Panadería Amaría, Panadería El Cruce, Pastelería Martínez, Supermercado Gadis, Supermercado Eroski Center, Distribuciones Froiz, Supermercados Lidl e Supermercado Mercadona. Esta primeira xornada concluirá coa actuación da Orquestra Panamá Band, protagonista da verbena nocturna que comezará ás 21 horas.

As actividades do Entroido de Fene continuarán o mércores 5 de marzo coa concentración de comparsas ás 17.30 horas na rúa San Salvador (Pista Polideportiva do CCRD Perlío), para iniciar ás 18 horas o percorrido polas rúas San Salvador, Marqués de Figueroa, Cruce de Fene, Avda. Naturais e Avda. do Concello. Ao chegar á Praza do alcalde Ramón José Souto González, terá lugar a actuación das comparsas, a lectura do Testamento (este ano a cargo da escritora fenesa Paula Carballeira), a queima do Entroido e o espectáculo pirotécnico (desde o Parque Castelao).

RESTRICIÓNS DE TRÁFICO E APARCADOIRO. Por mor da celebración das actividades do Entroido, desde a xefatura da Policía Local informan da prohibición de estacionar e circular na Avda. do Concello, desde as 15.30 horas do martes día 4 de marzo até o remate das tarefas de limpeza o xoves 6 de marzo.

NO CASO DE CHOIVA. O martes 4 de marzo manteríanse as actividades baixo carpa na Praza do alcalde Ramón José Souto González. En canto ás actividades do mércores 5 de marzo, de ter que anularse o desfile de comparsas, publicaríase con tempo na páxina web www.fene.gal; pero manteríase a actuación das comparsas e a Lectura do Testamento, baixo carpa.