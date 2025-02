Conversaciones-Con Ignacio Frutos Ruiz, nuevo hijo adoptivo de Ferrol

Servir a España y en la Armada ha sido un honor que yo creo que no hay dinero para pagarlo

(P. S.-fot. arch GAC) Conversar con Ignacio Frutos Ruiz es siempre un placer por su forma de expresarse, por contemplar la viveza de sus ojos y sobre todo por ese ferrolanismo que muestra por doquier. La frase de “por sus hechos los conoceréis” se aplica más que bien a la figura de “Nacho Frutos”. Persona bondadosa, amigo de los amigos, un hombre entregado a España ejerciendo hasta el último momento distintos puestos en la Armada, y un hombre entregado a su familia.

Tuvo ocasión durante estos últimos años ejerciendo como Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol de mostrar su cercanía y su entrega a los ciudadanos.

Y un acierto el nombramiento porque la ciudad no puede ser ingrata con quien se preocupa por ella.

A escasas horas de que se le entregue el título de hijo adoptivo, concedido por el pleno municipal con todo merecimiento, Ignacio Frutos mantuvo una conversación abierta con Galicia Ártabra, preguntas que salen del corazón, quizás no las usuales para una persona que ostenta en estos momentos el cargo de Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Armada, pero surgen en un encuentro como decimos abierto.

Y allá vamos

ME SIENTO COMO EN CASA

–GAC.- Comencemos por …¿quién es Ignacio Frutos?.

-IFR.–”Pues..Ignacio Frutos es hoy un Almirante de la Armada, ahora mismo destinado como Jefe del Apoyo Logístico que nació en Madrid y que por sus antecedentes familiares de la Milicia, aunque no de la Armada, decidió en su momento entrar en la Escuela Naval Militar llevando a cabo la carrera que a él más le ilusionaba y desde luego más le ha llenado, esa carrera y ser oficial de la Armada. Ahora a punto de finalizar su compromiso puedo decir que me siento totalmente satisfecho de mi vida como oficial de la Armada.

Además de eso..Ignacio Frutos Ruiz, es nacido en Madrid, pero como ya he dicho muchas veces, soy un ferrolano, eumés, gallego..de pro. Amo a Galicia, me encanta vivir en Galicia y en Galicia me siento como en mi casa”.

–GAC.-Hijo adoptivo….¿Cómo ha sido su actitud hacia Ferrol, su ciudad no de origen,su labor… para que le nombrasen hijo adoptivo?

–IFR.-” Realmente mi labor ha sido muy sencilla, ha sido cumplir con mis obligaciones. Cuando me nombraron Almirante Jefe del Arsenal Militar me comprometí en mi discurso de toma de posesión señalando que venía a Ferrol muy ilusionado porque siempre he considerado a Ferrol y a la Armada en conjunto, aunque Ferrol es mucho más antigua, pero si es verdad que era un barrio pesquero, el gran Ferrol nació en el siglo XVIII y a la vez, y en paralelo nació el Arsenal , luego….Ferrol es la Armada y la Armada es Ferrol .

¿Qué he hecho por la Armada y por Ferrol?, como digo cumplir con mis obligaciones, que la Armada esté al servicio de la ciudad de Ferrol igual que la ciudad de Ferrol está al servicio de la Armada. Intentar abrir y dar a conocer el Arsenal a toda la ciudad, porque creo que es una asignatura que tenemos pendiente en la Armada Española y en las Fuerzas Armadas en general el darnos a conocer, estoy convencido de que cuando se nos conozca mejor se nos apreciará mucho más por lo que hacemos”

FERROL Y CABAÑAS

-GAC.-Y como suele decirse un día llega a estas tierras y se enamora de Ferrol y de Cabanas.

–IFR.-”Realmente de Cabañas me enamoré a los tres días de nacer. Mi abuelo fue el que construyó los primeros edificios en la zona cercana a la playa, donde yo paso todos los veranos en uno de ellos, estamos hablando de hace ya ochenta u ochenta y cinco años. Nada más nacer mi madre se vino a Cabañas conmigo. Soy un enamorado de Cabañas aunque me tienen que perdonar los de allí porque ..soy un enamoradizo de Pontedeume, porque claro cuando yo empecé a ir allí prácticamente Cabañas era Pontedeume, de hecho yo cuando estoy allí me paso las horas del día en la villa eumesa, lo mejor es decir..soy un enamorado de la playa de Cabañas y de Pontedeume.

Y claro al estar tan cerca de Ferrol cuando ya era guardiamarina decidí cruzar e integrarme y conocer a la sociedad ferrolana y la verdad es que tuve la inmensa suerte que ya desde el primer día conocí a la que hoy es mi mujer , y como digo yo siempre…aquí la conocí aquí me enamoré , aquí me casé, y aquí he vivido más de quince años de mi vida”.

UN AMOR DURADERO

–GAC.-Y encuentra otro amor duradero.¿Cómo fue aquel primer encuentro con Daría?.

–IFR.-”Si, me acuerdo perfectamente, tiene su gracia..bueno lo voy a decir. Daría conocía a un hermano mío que se llama José aunque le llamaban de mote “Pepón” , nunca le ha gustado que le llamaran Pepe, siempre ha sido un “Pepón” en Cabañas, un hombre con una gran personalidad.

Entonces en la fiesta de una amiga de Daría , en Ares, yo me la encontré y me dijo..”¡Hombre, Pepón!. Y mi respuesta fue “Yo no soy Pepón, pero tu eres un bombón”, no se me olvida, y a partir de ahí ya nació nuestro idilio”.

–GAC.-Y todo bajo el ojo de una inolvidable Cachita Núñez, su suegra.

–-IFR.-”De eso también me tengo que enorgullecer, que desde el primer día, mi suegra, que era dura para

aceptar a los yernos ,bastante dura, a mi me aceptó desde el principio. Y no me voy a echar flores pero decía que yo era el niño más guapo y mas riquiño que vio en Cabañas desde cuando era muy pequeñito. Mi suegra iba a Cabañas muy a menudo a casa de su hermano París cuando yo era un recién nacido y desde entonces le hacía gracia y cuando se enteró que era novio de su hija pues me acogió como un hijo más y mis relaciones con ella han sido fantásticas”

–GAC.-Y finalmente todo queda en boda, casamiento, hijos…..destinos….

–-IFR.–”Si, me casé después de salir de la Escuela Naval, a los once días como corresponde. Aquí pasé los tres primeros años de mi vida de recién casado, destinado formando parte de la primera dotación de la fragata “Santa María “ y ya en esos tres años ya tuve a mis dos primeros hijos. Después me tuve que ir a Rota y volví a los cuatro años.

De mis cuatro hijos tres han nacido en Ferrol y curiosamente la última hija no ha nacido aquí porque me pilló haciendo el curso de Guerra Naval, es mi hija pequeña y la más ferrolana, lo es mucho más que sus hermanos, y se vendrá a vivir conmigo a Ferrol, es ferrolana por los cuatro costados».

–GAC.-Y a todo esto, ¿cómo recogió su familia la noticia de que le nombraban hijo adoptivo de Ferrol?

–IFR.-”La verdad es que tengo la suerte de contar con una familia encantadora, tanto por mi parte..mis hermanos, como por parte de mi mujer. Lo que más me gustó fue la ilusión que tuvieron . La ilusión y el cariño, no paran en felicitaciones. De hecho en el acto de este sábado por supuesto mis cuñados que están en Ferrol me acompañarán pero también vienen mis cuatro hermanos “

ES DURO ESTAR FUERA DE CASA

–GAC.-Sus últimos años en la ciudad como almirante del Arsenal casi completan una etapa activa en la Armada, bueno continúa como AJAL. Aunque sea una profesión aceptada….es un servicio duro que a veces llega a implicar el tema familiar. Alejamiento, horas de trabajo, soledad. Antonio Gala decía…“ Una casa es un lugar donde uno es esperado”, ¿Esperaron muchas veces a Ignacio Frutos por ocupaciones profesionales?

–-IFR.-”Me considero un afortunado porque a lo largo de mi carrera he estado muchos años embarcado. Prácticamente toda mi vida de teniente de navío y también de capitán de fragata, he estado mucho tiempo fuera de casa, haciendo grandes despliegues, hice dos en la operación de embargo a la antigua Yugoslavia, y prácticamente estuve un año entero en la lucha contra la piratería en el Índico.

En mi casa siempre me han esperado, tengo una mujer excepcional, es hija de un infante de Marina, con familiares en la Armada, por lo que sabe esperar y comprende perfectamente mis ausencias. Para un oficial de la Armada no hay nada mejor que navegar. Nuestra carrera es vocacional, yo desde luego aconsejo a todo aquel que no tenga vocación que no puede ser marino, y gracias a esa vocación cuantos más días de mar hemos hecho, aunque es duro estar fuera de casa…más he disfrutado

Repito que es duro estar fuera de casa. Cuando yo era teniente de navío y tenía mi tercer hijo estaba en las Discípulas y un día le preguntó una monjita..¿Y tu padre que nunca viene a recogerte?, yo estaba en los dos despliegues y le respondió “se ha debido morir porque se ha ido a la guerra y no ha vuelto”

UN CIUDADANO MÁS

–-GAC.-Pero hablemos del Ignacio Frutos ciudadano al que muchas veces veíamos implicado en actos culturales, sociales…cuando no tomándose un vino en un bar o cafetería….¿Es un ciudadano más?

–IFR.-”Yo desde luego me cuento como un ciudadano más de Ferrol, y este nombramiento de hijo adoptivo ya me hace por adopción, ser uno más.

Ferrol desde los tres primeros años que estuve aquí me ha acogido como un ciudadano más y ya en esos tres primeros años ya empecé a vivir una de los grandes eventos que tiene Ferrol como es la Semana Santa. Ya por tradición familiar, por parte de mi mujer me integre en la Hermandad del Santo Entierro donde llevo como hermano cofrade desde el año 1990.

Es muy fácil integrarse en Ferrol , aquí la gente te abre las puertas , es jy simpática y te acoge como a un ferrolano más . Yo desde luego no me he sentido un forastero en Ferrol nunca, siempre me he sentido un ferrolano. Y la verdad es que la gente, en todos los sitios , ya no hablo solamente de los comercios, de , de los bares,..es que en Ferrol eres acogido en todas partes, incluso por las grandes sociedades de Ferrol, de hecho hace dos años tuve el inmenso honor de que la Sociedad Artística Ferrolana me nombró socio de honor, un honor difícil de alcanzar, al igual que cuando me nombraron Cofrade Mayor de Dolores».

LA COCINA Y LA TORTILLA DE PATATAS

–GAC.-Pero hablemos de temas de “mas de casa” ¿echa usted una mano en la cocina?¿Quién cocina mejor Daría o Ignacio?

–IFR.–”Yo es que tengo un problema muy grande. Daría es, y no por ser mi mujer, pero es una excelente cocinera, no he visto a una persona que cocine como ella. ¿Meterme yo en la cocina..?, me encantaría pero soy muy manazas y estando ella es muy difícil. Yo solo he logrado que me deje hacer solo dos cosas en la cocina, que las hago muy bien, la tortilla de patata, que la domino, casi como la Betanzos, pero mas rica y la mayonesa. El resto ..es que no me deja. El domingo pasado quise hacer una paella, inicio y..enseguida se pone ella me quita los mandos .., no digo mas”.

–GAC.-Pues buena pregunta para usted, la tortilla de patata ¿con cebolla o sin ella?

-IFR.-”Ya digo que es lo único que se hacer y las he hecho muy buenas , siempre sin cebolla, pero tengo que reconocer que de un tiempo a esta parte voy a un sitio en Madrid , donde sirven unas tortillas que me gustan mucho y la empecé a probar con cebolla caramelizada y el sabor que da esa cebolla , no la cruda, la verdad es que le da a la tortilla un sabor especial y la hago así siempre que puedo, lo que ocurre es que Daría es la que me tiene que cortar la cebolla porque a mi me lloran los ojos “

–GAC.-¿Su plato preferido?.

-IFR.-”Recuerdo que toda la vida mi madre cuando era nuestro cumpleaños, el de todos mis hermanos, nos preguntaba que queríamos para comer. Yo le decía lo que más le podía molestar, huevos encapotados”

-GAC.-¿Y si hablamos de vinos?

–IFR.-”Me gustan todos los vinos. Me gusta más el vino tinto que el blanco, pero hay que reconocer que ahora el vino blanco ha mejorado mucho, el Albariño, antes me costaba más tomarlo aunque ya sabe aquello de sobre los gustos…ahora se hace un Albariño riquísimo, se hace un buen blanco en Orense, el Godello me encanta como el de Rueda, me gusta mucho. Pero como ya digo yo soy más de tinto , antes más de Rioja y ahora..un buen Ribera de Duero».

SEMANA SANTA Y MAS

–GAC.-Y pasando a otro campo, usted es miembro del Santo Entierro….medalla de Oro de Dolores….¿Ve un mayor auge de la Semana Santa?

–IFR.-”Si, no cabe duda que cada año la Semana Santa de Ferrol va para adelante. Si uno mira las procesiones de hace unos años, cuando yo me hice cofrade del Santo Entierro a estos tiempos, aunque siempre muy bonitas y entrañables, pero ahora desde luego el rigor, la seriedad..nuestra Semana Santa es una característica de Ferrol que va mejor cada día con el esfuerzo de todos”

–GAC.-Y de Ferroliño, ¿Qué le falta?, ¿Qué le sobra?. Sabe usted aquello de que a Ferrol en Ferrol lo pongo a parir, pero fuera de esta tierra..que nadie hable mal, que no nos lo toquen.

–-IFR.-”Yo creo que , por ejemplo, había que preocuparse un poco por el centro de Ferrol, el barrio de la Magdalena, es una preciosidad, pero todos esos locales que están cerrados… yo buscaría de algún modo la forma para abrirlos, le daría un poco más de vida. Aunque dígase lo que se diga el centro está recuperando esa vida, el paseo por la cale Real, como digo yo, está concurrido, empiezas a pasear desde la Plaza de Armas a Amboage y tardas una hora porque te has cruzado con muchas personas.

Reconociendo que esos bajos cerrados..no es una cosa que afecte solo a Ferrol , en realidad el pequeño comercio va desapareciendo, están ahí los grandes hipermercados y centros comerciales que los ahogan.

De todos modos..Ferrol es una ciudad encantadora y acogedora y yo no la cambiaría por nada del mundo”

LA ARMADA Y FERROL

–GAC.-Ya Armada y finalizamos ¿Cómo va a quedar lo del muro del Arsenal?.

–IFR.-”El proyecto ya está prácticamente finalizado, este viernes se lo presentó el alcalde a SM El Rey en su visita a Ferrol. Era una necesidad para Ferrol para abrir precisamente el Arsenal e integrarlo más en la ciudad. Yo creo que va para adelante en los plazos previstos y se van a hacer las licitaciones correspondientes, no pienso en ningún contratiempo”

–GAC.-¿Qué le quedó pendiente por hacer durante su mando en el Arsenal?

–-IFR.-”Cuando uno cesa en su destino siempre se cree que no ha hecho nada y que le quedan muchas cosas pendientes, pero sí efectivamente en infraestructuras hemos pasado años debido a las crisis económicas que hemos tenido, hubo muchos años de escasez.

Ahora hay una remodelación de las instalaciones del Arsenal muy importantes que yo empecé y que mi sucesor continua, lo se, porque ahora mismo es mi subordinado, y sigo las obras de todos los arsenales , con especial cariño las de Ferrol y ese rejuvenecimiento esa adaptación de la infraestructura a sus necesidades actuales se está haciendo, me hubiera gustado acabarlo, es algo muy positivo para el Arsenal de Ferrol, el más bonito del mundo”

–GAC.-En este tipo de cargos..¿se ganan amigos o enemigos?

–IFR.-”Yo como Almirante del Arsenal de Ferrol y ahora como Jefe de Apoyo Logístico solo puedo decir que he ganado amigos., no ha ganado ningún enemigo y si lo he ganado…yo no me he enterado.”

EL BARRIO Y «SERVIR ES UN HONOR»

–GAC.-¿Pronto a vivir a Ferrol si no le encomiendan alguna otra tarea?, usted es vecino del barrio de A Magdalena.

–-IFR.-”Si hay una cosa que me ha hecho ilusión en estos dos últimos años es cuando me llama el presidente de la Asociación de Vecinos La Magdalena y me propone dar el pregón de Navidad y la Familia. Eso me hace sentirme totalmente miembro del barrio y orgulloso de ser de este barrio. Vivo en una de las calles más céntricas, como digo vivo en cota cero , desde donde se va a todos los sitios andando , donde tengo grandes amigos, donde muchos nos conocemos, hoy he pasado por casa a recoger unas cosas y me han saludado un buen número de personas. La verdad es que si, me encuentro totalmente integrado como vecino del barrio»

–GAC.-”Servir es un honor”, ¿podría ser su lema durante su etapa militar?

–IFR.-”Desde luego, servir a España y en la Armada ha sido un honor que yo creo que no hay dinero para pagarlo y he colmado todas mis aspiraciones , las que tenía yo de pequeño cuando quería ser marino y pintaba un barquito de guerra. Para mi ser miembro de la Armada y oficial, independientemente de lo que haya alcanzado en mi carrera servir en la Armada es el mayor honor que me ha podido corresponder en mi vida»