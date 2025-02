A Deputación da Coruña organiza unha xornada sobre a brecha de xénero no deporte

A Deputación da Coruña organiza, o vindeiro 6 de marzo, a segunda edición da Xornada sobre a brecha de xénero no deporte, un encontro que busca analizar e debater sobre as desigualdades de xénero neste ámbito.

O evento enmárcase nos actos con motivo do 8M, Día Internacional da Muller, e reunirá a destacadas deportistas da provincia para abordar retos e propostas de mellora na igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.

A mesa redonda estará moderada polo xornalista deportivo Alfonso Hermida e centrada en diferentes aspectos da fenda de xénero, promovendo un espazo para a reflexión e intercambio de ideas.

Entre as participantes figuran a campioa olímpica de vela, Sofía Toro; a campioa de España de natación adaptada, Almudena Quereda; a campioa de España de Halterofilia, Irene Martínez, e o adestrador do equipo feminino do Hockey Club Coruña, Stanis García, que compartirán a súa experiencia e análise sobre os desafíos actuais.

Ademais, destacarase a importancia de políticas públicas e accións concretas para reducir esta desigualdade. Con esta iniciativa, a Deputación reafirma o seu compromiso coa loita pola igualdade e a visibilización das barreiras que aínda persisten en determinados ámbitos da sociedade.