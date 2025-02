Moeche ultima un ambicioso programa de Entroido

A festa de Entroido en Moeche celébrase o martes 4 de marzo: inchables, música, concurso de disfraces, chocolate con churros… na nave do Mercado, un espazo agradable para unha xornada de festa. As inscricións no concurso de disfraces – infantil e adultos, modalidades individual e grupal- farase o mesmo día na nave do Mercado.

Chega o Entroido, as datas das bromas e brincadeiras, de se vestir do que non somos e xutarnos para rir, bailar, comer e pasalo ben. En Moeche, como no conxunto da comarca, é unha festa con moi boa acollida, na que maiores, e nenos gozan. Este ano o Concello organiza a tradicional festa na nave do Mercado o martes 4 de marzo, festivo local.

Empeza o CEIP San Ramón con varias actividades para o alumnado que os leva a vivir e coñecer o sentido do Entroido; ademais confeccionan disfraces e organizando comparsas por cursos que desfilarán no centro de ensino e que mesmo se achegan ao Concello. O carnaval escolar culminará, coma todos os anos, coa tradicional queima do Meco. E logo comezan as vacacións e entramos de cheo no Entroido.

Festa do Entroido na Nave do Mercado

A Nave do Mercado de San Ramón no seu día grande, o 4 de marzo, Martes de Entroido, acollerá a festa que a concellería de Cultura de Moeche ten preparada. Nesa xornada (festivo local) haberá obradoiros, xogos, inchables, música e concurso de disfraces con premios nas categorías infantil, adulta e grupos. Comeza ás 17:00h e durante o serán tamén se servirá chocolate con churros para a rapazada.

Concurso de disfraces

Para participar no concurso de disfraces, que empezará a partir das 18:30h, será necesario facer unha inscrición previa ese día na propia nave.

Establécense dúas categorías, infantil – ata os 12 anos- e adultos – maiores de 12 anos- e dúas modalidades en cada categoría, individual e grupal- .Debe haber un mínimo de 3 participantes ou grupos en cada categoría e modalidade para poder realizar o concurso. E tamén haberá premios en cada modalidade e categoría.

A categoría infantil , na modalidade individual establécese como agasallo unha cesta, e na modalidade grupal, un vale de 50€ para unha merenda e petiscos nun dos locais de hostalaría que se indicarán. E na categoría de adultos, a persoa gañadora na modalidade individual recibirá un vale de 50€ para consumir nalgún negocio local entre os que se indiquen, e o grupo gañador na modalidade grupal, obterá un vale de 100€ para gastar nun local de hostalaría. No caso de que o xurado o considere necesario, poderanse outorgar accésits nas distintas modalidades.

Xantar, baile e disfraces en San Xurxo e Labacengos

Días grandes do Entroido modestino serán tamén o sábado 1 e o sabado 8 de febreiro coas dúas citas que teñen preparadas as asociacións veciñais Val de Moeche e Labacengos.

En San Xurxo a AVCR Val de Moeche ofrece un cocido que se servirá o 1 de marzo, sábado, no local social do Pereiro a partir das 14:00h. O menú leva sopa, cocido, sobremesas típicas, pan, bebida e licores ao prezo de 20€ as persoas socias e 25€ as non socias. Desde a entidade indican que tamén terán animación musical a cargo de Alberto Bellón Hai que anotarse antes do 25 de febreiro chamando ao 622 916 960.

E o sábado seguintes, o 8 de marzo, é a A.VV. de Labacengos quen celebra a súa festa de Entroido. O xantar comezará ás 14:30h no local social do Ventoeiro, composto por sopa de cocido, cocido -lacón, touciño, costela, chourizo, patacas, verdura e garavanzos-, pan, bebida, café, licor e doces de Entroido. Tamén terán música e un concurso de disfraces a partir das 17:00h con premios para o mellor disfrace infantil e adulto.