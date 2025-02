Ferrol en Común «25 anos de celebración do Día Int. da Lingua Materna. O Galego a nosa lingua»

Ferrol en Común achega un comunicado co gallo da celebración este venres día 21 do Día Internacional da Lingua Materna.

«A importancia da diversidade cultural e lingüística é un eixo fundamental para as sociedades sostibles. No marco do seu mandato a prol da paz, a UNESCO traballa para preservar as diferenzas de culturas e idiomas que fomentan a tolerancia e o respecto dos demais».

«As sociedades multilingües e multiculturais existen a través das súas linguas, que transmiten e preservan os coñecementos e as culturas tradicionais de xeito sostible, pero velaí que a diversidade lingüística se atópa cada vez máis ameazada. Cada dúas semanas unha lingua desaparece, levándose consigo a desaparición de todo un patrimonio cultural e intelectual».

«Cabe sinalar que un terzo de menores de quince anos non saben falar galego, e o castelán xa é a lingua máis utilizada en Galicia, algo moi preocupante para a nosa sociedade xa que deles depende o futuro do noso idioma e a nosa identidade como pobo en todos os ámbitos».

«Falemos e escribamos galego na familia, no ámbito laboral, cando damos ou recibimos aloumiños, coas amizades e coas que non son tanto, cando imos ao banco e cando imos ao Centro de Saúde, cando pedimos para comer e cando deixamos un agarimo no frigorífico, cando enviamos un audio por teléfono, cando escribimos nas nosas redes sociais. Vivir en galego é posible e máis se o facemos nós».

Ferrol en Común fai un chamamento «para coidar e preservar a nosa lingua, xa que á vista dos últimos estudos (Instituto Galego de Estatística) sobre o uso do galego, obsérvase unha perda considerable do mesmo en todos os eidos, tanto educativos, culturais e sociais, algo que parecen non ter en conta na Xunta de Galicia nin en moitos Concellos, incluído o de Ferrol (non se aplica a ordenanza en vigor e non se esixe ás empresas dependentes do Concello que usen o galego)».

«A lingua é o noso patrimonio máis valioso e temos a obriga de defendela». Conclúen