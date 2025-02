BNG de Narón reclama unha proposta negociada que permita o adianto de pago de subvencións

O grupo municipal do BNG de Narón leva a pleno «a necesidade de que o concello negocie coas entidades e asociacións unha proposta para que garanta o pago das axudas con entidades e asociacións sen de pender dos orzamentos ´“dos que aínda nada sabemos”´ indican desde o BNG.

Ademais, desde o BNG «reclaman unha proposta negociada que permita adiantar estes pagos como xa se fai noutros concellos poñendo o exemplo de Fene». Insisten desde o grupo nacionalista que «a demora nos orzamentos municipais non pode ser un problema para o cumprimento do concello coas entidades e asociacións deportivas e sociais que traballan e operan en Narón».

“O asociacionismo deportivo é un piar básico en Narón e, as entidades de ámbito social traballan día a día cubrindo necesidades que debesen facer mesmo as administracións públicas. Por iso pedimos que a axenda de Ferreiro teña entre as súas prioridades a sinatura destes convenios e que non haxa demoras como lamentablemente xa ocorreu no 2024” declara Olaia Ledo, portavoz municipal do BNG de Narón.