Ferrol en Común aposta por unha recollida selectiva e sostible de residuos

Ferrol en Común considera que «a recollida de residuos e a limpeza viaria está nunha situación límite froito da relación extra contractual coa empresa concesionaria, cunha maquinaria obsoleta, un cadro de persoal sen posibilidade de mellora nas súas condicións laborais e sen capacidade de adaptación aos requirimentos das novas políticas respectuosas co medio ambiente».

«Temos coñecemento de que o novo prego está na súa fase final de redacción, e que como principal novidade inclúe os servizo de rozas, contra o que acordou o pleno municipal que optou cunha maioría clara pola municipalización dese servizo, e sen que ningún acto expreso do propio pleno revogara tal decisión».

«Pero non sabemos máis porque en comisión informativa de Urbanismo e Servizos négasenos dita información, a diferencia do que aconteceu nos mandatos anteriores con, por poñer un exemplo, as prescricións técnicas do contrato de Parques e Xardíns».

«Sendo un contrato fundamental, con variables que trascenden a un simple servizo, polos importes, polo alto volume de traballadores polas connotacións que ten ao precisar a cidade dunha limpeza acorde coa súa poboación, e pola necesidade dunha sustentabilidade respectuosa co medio ambiente», FeC considera «imprescindible o debate aberto, plural e no ámbito social e político dos seus extremos, que implican decisións non so técnicas, como as que afectan a colector marrón, a recollida selectiva e a súa implantación na zona urbana e rural, a reciclaxe, a concienciación social e a formación, a aposta pola maquinaria eléctrica, a aplicación de cláusulas sociais que permita a incorporación de persoal en situación de risco de exclusión social, ou a subrogación íntegra e mellora das condicións laborais do cadro de persoal actual».

«A día de hoxe o que temos son camións destartalados, contedores escasos e en estado deplorable, falta de implicación política do goberno coa formación e concienciación social para o respecto ao medio ambiente e a reciclaxe, e nula intención de abrir o debate de que modelo queremos para a cidade».

E por iso que dende FeC «solicitamos canto antes a posta a disposición da información precisa para facer deste servizo de longa duración, alto custo e fundamental para a cidade, un servizo exemplar no respecto ás condicións laborais e o respecto ao medio ambiente».