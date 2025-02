As Pontes premias as mellores cestas de grelos con máis de 1.500€

O Concello das Pontes premiará con 1.575 euros aos mellores grelos que participen no concurso de cestas da 44ª edición da Feira do Grelo que se celebrará o día 2 de marzo.

As persoas interesadas en participar deben ter como mínimo 16 anos e teñen que inscribise o domingo, 2 de marzo, na carpa instalada na Praza de América, desde as 08:00 ás 10:00 horas. Só se admitirá un/ha concursante por unidade familiar

Os grelos deberán presentarse en cestas que deberán conter, como mínimo, 10 madas, condición sine qua non para poder participar e a partir das 10:00 horas, o xurado comezarán a realizar o reconto das cestas concursantes e a súa valoración.

O concurso rematará ás 11:30h coa entrega de premios na Praza de América. Concederanse tres premios á calidade do premio, un primeiro premio de 400 euros, un segundo de 300 euros e un terceiro valorado en 200 euros. Ademais haberá 5 accésits de 75 euros cada un deles. Haberá un Premio Especial “Alexandre Pérez Sindín” á cesta mellor adornada., valorado en 300 euros e que recibirá tamén unha peza de artesanía doada pola Asociación Amigos da Madeira.