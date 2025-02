Psoe Ferrol denuncia que o centro de día de Caranza se atopa sen calefacción

O Grupo Municipal Socialista denuncia «a grave situación que padecen os usuarios e traballadores do Centro de Día de Caranza, dependente da Xunta de Galicia, que leva todo o inverno sen calefacción sen que o Goberno autonómico tomara medidas urxentes para solucionar o problema. Sorpréndenos que o alcalde da cidade non se preocupe polos usuarios do Centro de Día da súa cidade».

«No canto de ofrecer unha solución inmediata, a resposta foi instalar só catro radiadores e agrupar ás persoas maiores e con patoloxías no único espazo onde os colocaron, deixando o resto do edificio en condicións xeadas. Este parche improvisado non só é insuficiente, senón que vulnera o benestar e a dignidade dos usuarios, moitos deles en situación de especial vulnerabilidade«.

Dende o Grupo socialista esiximos «ao alcalde Rey Varela que xestione con urxencia ante a Xunta de Galicia unha solución para restablecer a calefacción no centro e garanta unhas condicións dignas para os usuarios e usuarias que dependen deste servizo. Non é aceptable que en pleno inverno se tolere unha situación que pon en risco a saúde das persoas usuarias e demostra unha absoluta falta de previsión e compromiso por parte do Goberno autonómico».

O Grupo Municipal Socialista «solidarízase coas familias afectadas e cos traballadores do centro, que están facendo todo o posible para mitigar as consecuencias desta irresponsabilidade. Ademais, anuncia que levará esta situación ás institucións competentes para esixir explicacións e solucións inmediatas».

«Abonda de escusas. A Xunta ten a responsabilidade de garantir o benestar dos nosos maiores e non pode seguir mirando para outro lado».