Patrimonio custeará a nova escavación no castro do Sarridal de Cedeira

A Xunta comprometeuse a financiar con 36.000€ a vindeira campaña de escavación, máis custosa do habitual porque levará aparellada a construción dunha pasarela para o tránsito peonil.

O alcalde de Cedeira, Pablo Diego Moreda Gil, xunto co concelleiro de Cultura e Patrimonio, Xosé Antón Arribe Rodríguez, mantiveron recentemente unha reunión coa directora xeral de Patrimonio, María del Carmen Martínez, para abordar a continuidade dos traballos arqueolóxicos no xacemento arqueolóxico de Sarridal, unha labor na que o Concello e a Xunta veñen colaborando desde 2017 e na que, de novo desta volta, o goberno local agradece a implicación do organismo autonómico.

Así, a Xunta comprometeuse a financiar con 36.000€ a vindeira campaña de escavación, máis custosa do habitual porque levará aparellada a construción dunha pasarela para o tránsito peonil pola zona que se vai levantar.

O proxecto consiste en escavar unha superficie de 100m2 situada baixo o camiño asfaltado que pasa xunto aos restos xa levantados e que se dirixe ao Castelo da Concepción. A área de traballo abranguerá esta pista e tamén unha zona situada ao lado da mesma. A previsión é sacar á luz a continuación do foxo, o pavimento castrexo e o muro con vano que parcialmente xa se descubriron en anteriores campañas, completando así a estrutura defensiva do castro e clarexando a cronoloxía dos seus diferentes elementos.

Para avanzar na escavación arqueolóxica e garantir o paso, construirase unha ponte de madeira. Segundo o proxecto que os responsables municipais de Cedeira presentaron á directora xeral de Patrimonio, o traballo baixo o camiño e a zona contigua terá un custe de preto de 18.000€, mentres que a construción da ponte ten un presuposto de 16.6898€.

Desde o goberno local agradeceron unha vez máis o respaldo da Xunta de Galicia na financiación desta campaña e subliñaron a liña de colaboración que manteñen ambas institucións desde que comezaron as prospeccións arqueolóxicas no ano 2017.

De novo o Concello de Cedeira financiará, tras o remate da que vai custear Patrimonio, outra campaña de traballos cuxo proxecto se presentou tamén á Dirección Xeral de Patrimonio. Neste caso, a previsión é escavar unha superficie total de 64m2 en tres puntos diferentes do xacemento, para poder completar a eshumación de elementos parcialmente descubertos en anteriores campañas. Un deles é unha vivenda de esquinas redondeadas da que se escavaron xa tres muros e da que se descubrirá agora o muro norte; outro é o forno adosado ao muro exterior da mesma vivenda; e outro un espazo situado preto do paramento interior da muralla, no que poderían existir outras estruturas habitacionais.

O traballos arqueolóxicos que se desenvolveron na península do Sarridal ao longo dos anos permitiron confirmar a importancia deste enclave. Descubriuse un monumento con forno que pertence á Idade de Ferro e que ata entón só se tiña documentado na época da romanización. As escavacións foron levantando restos de diferentes épocas e niveis de ocupación que confirmaron que a zona estivo habitada aproximadamente desde o século V a.C. ata o V d.C., de maneira que o xacemento abrangue elementos da cultura castrexa, a romana e tamén a etapa da entrada dos visigodos en Galicia.