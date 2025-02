Narón prepara a XVII Festa do Cocido na Gándara

A concelleira de Festas, Mar Gómez, presentou este venres 7 xunto con Javier Freire, presidente da AVV Santiago Apóstol da Gándara, e Juan e Carlos Fernández, vogais da citada entidade, a décimo sétima edición da Festa do Cocina que se celebrará o vindeiro 1 de marzo no pavillón da Mocidade, na Gándara.

Dende a organización avanzaron que a comida, a base de sopa, cocido, sobremesa, café e bebida, ten un prezo de 20 euros para os socios da entidade, 25 para o resto e con opción dun menú infantil por 6 euros. O xantar dará comezo ás 14:00 horas e os tickets deben adquirirse de xeto anticipado, de luns a venres entre as 11:00 e as 12:00 horas e de 18:00 a 20:00 no local social da Gándara. O prazo límite para adquirilos é ata o 21 de febreiro ás 20:00 horas.

Na convocatoria haberá unha sesión vermú con Jorge Latino e pola tarde actuará De quen sodes band, para amenizar a xornada unha vez que remate o xantar popular.

Dende a organización animaron á cidadanía a acudir a esta convocatoria, que o pasado ano reuniu a algo máis de 300 persoas, unha cifra que se espera superar este ano. A concelleira de Festas agradeceu o traballo da Asociación de Veciños Santiago Apóstol da Gándara, para poder manter no tempo esta cita gastronómica, unha das máis consolidadas na cidade, tal e como indicou.

As persoas interesadas en obter máis información poden chamar ao número de teléfono 603 742 624 ou ver as redes sociais da entidade veciñal (Facebook e Instagram).