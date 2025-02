Once galegos se benefician no CEIP Ferrolterra do programa Retorna Talento FP

11 galegos no exterior cursan este ano FP galega no CIFP Ferrolterra a través das bolsas do Programa Retorna Talento FP.

A delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, acompañada do director do centro, Enrique Pazo, visitou na mañana do venres 7 ás alumnas do segundo curso do ciclo superior de Deseño e amoblamento que se imparte na modalidadede FP Dual a distancia.

A delegada territorial interesouse polo grao de satisfacción destas estudantes procedentes de Arxentina, Venezuela e Cuba co programa, así como a súa experiencia no marco desta iniciativa que permite que galegos residentes no estranxeiro, tanto emigrantes como descendentes destes, cursen formación profesional en Galicia e se incorporen ao noso mercado laboral.

As cinco alumnas están a compatibilizar unha primeira parte do curso en modalidade semipresencial no centro formativo cunha parte presencial en empresa. Os seis alumnos restantes que estudan o primeiro curso deste ciclo, desenvolven actualmente a primeira parte da súa formación a distancia desde o país de orixe que completarán posteriormente con prácticas en empresas en Galicia.

Aneiros lembrou que este ano o Goberno galego destina case un millón de euros a esta iniciativa que forma parte da Estratexia Galicia Retorna 2023-2026 “e que non so favorece a formación dos galegos de fóra senón que tamén nos enriquece ao que vivimos en Galicia coa experiencia profesional internacional destes alumnos”, indicou a delegada.

Cada un dos beneficiarios do programa Retorna Talento FP reciben unha bolsa de 10.800 euros para afrontar os gastos asociados como a viaxe desde o seu país de procedencia, aloxamento e manutención en Galicia e subscrición dun seguro médico, de ser o caso.

A responsable da Xunta anotou ademais como novidade fronte ás convocatoriasanteriores, este ano ampliouse a idade límite das persoas solicitantes, pasando dos 40 aos 45 anos, favorecendo así que un maior número de persoas galegas que queiran retornar a Galicia poidan facelo acadando unha Formación Profesional recoñecida que posibilite a súa incorporación ao mercado laboral.