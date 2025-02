As Pontes aprueba las inversiones del plan de obras y servicios de la Diputación por valor de 2,8 millones

El Ayuntamiento de As Pontes aprobó este jueves las actuaciones e inversiones que serán financiadas por la Diputación de A Coruña a través del Plan de Obras y Servicios (POS 2025) por valor de 2,8 millones euros

La aportación de la Diputación de A Coruña incluye tres partidas, una de 698.414 euros correspondiente a la aportación provincial del año 2024, otra correspondiente a la aportación del 2025 con una cuantía de 677.872 euros que se destinarán a gasto corriente y una partida de 1.443.780 euros, correspondiente al POS/POS Complementario 2024, que permitirá ejecutar 7 proyectos que siguen la hoja de ruta marcada por el gobierno municipal para mejorar la calidad de vida del vecindario y renovar y ampliar los servicios públicos del municipio.

Así, destinará 257.835 euros a la mejora de pavimentos y servicios en la Avenida de Ortigueira, ejecutará también la mejora de la pavimentación y servicios en la Avenida de Villalba (376.287 euros) la reparación y mejora del firme en Gondré y O Castro (55.283 euros) así como la pavimentación de la pista del Abedul, hasta el cruce del Caxete, actuación valorada en 74.200 euros.

Se destinará una partida de 84.542 euros al proyecto de pavimentación del viario al Niño de Azor e San Xoán do Freixo, una partida de 308 900 irá destinada a la mejora de la acera y de los servicios en la margen izquierda de la calle Rego do Muíño y en un tramo de la calle Areosa, finalmente se destinarán 286.731 euros para a reposiciones de servicios y pavimentos en la Avenida de la Habana, en el tramo del Poboado do Barreiro.