Ferrol rinde homenaje a Concepción Arenal en el aniversario de su fallecimiento

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presidió en la mañana de este martes 4 el acto institucional con motivo del aniversario del fallecimiento de la escritora ferrolana Concepción Arenal. El regidor recordó y ensalzó la figura de la que fue una de las grandes pensadoras del siglo XIX.

“Concepción Arenal sentou as bases da igualdade entre homes e mulleres hai máis de 200 anos, uns alicerces que chegan aos nosos días para conformar a sociedade da que formamos parte”, expresó. Buena prueba de esto son “obras, escritos e pensamentos que están vixentes hoxe, o que nos dá unha visión de que foi e que representa esta muller non só en Ferrol, senón en España e no mundo”.

Además de las mujeres, los presos y las personas desfavorecidas estuvieron en el foco de su trabajo y para conseguir “consolidar esa pegada da escritora imos seguir traballando de xeito transversal”, afirmó el regidor en alusión a la igualdad e integración de todas las personas en la sociedad.

RELATORIO Y OFRENDA FLORAL

El acto contó con el relatorio de la abogada y Doctora en Derecho, Asunción López Arranz, que además es profesora de la Universidad de A Coruña y miembro de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de Galicia. Tras la finalización del acto, los asistentes se desplazaron a la casa natal de Concepción Arenal, en el número 157 de la calle Real, donde se realizó una ofrenda floral.