Álvaro Lamas inaugura en Valdoviño su exposición “Capturando a Natureza”

A través de la exposición «Capturando a Natureza», Álvaro Lamas, impulsor del proxecto Lost in Woodlands Photography, propone un viaje visual por los paisajes más hermosos de Galicia y del Norte de la Península.

Este viernes 7 a las 20:30 horas, inaugura la muestra en la casa de la cultura de Valdoviño, con una tertulia y un recorrido guiado, y a partir de entonces y hasta 28 de febrero, podrá visitarse de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

En esta muestra, el fotógrafo mugardés transporta al espectador a algunos de los lugares más emblemáticos y hermosos de Galicia, incluyendo Ferrolterra, Ortegal y a Marina Lucense, así como de otras comunidades como Asturias, Cantabria y Navarra. Cada paisaje fue retratado con una visión única, reflejo de su conexión personal con la naturaleza. Además, estrenará dos nuevas fotografías que serán expuestas por primera vez en Valdoviño.

Para Álvaro Lamas, la fotografía no solo es capturar imágenes, sino también transmitir emociones y la esencia de los lugares que retrata. En palabras del autor: “Capturando a Natureza pode parecer un título xenérico, pero representa a esencia mesma do meu proxecto: capturar aqueles lugares e paisaxes que me sorprenden pola súa beleza, esplendor, maxia ou encanto. Ás veces son grandes paisaxes: fervenzas ruxentes, xélidos lagos de montaña ou solpores vertixinosos sobre acantilados. Outras, un pequeno cogumelo agochado entre follas pode representar un mundo enteiro e levarme a pasar media mañá no chan para capturalo.”