La memoria histórica de un socialista ferrolano (José L. Álvarez)

José Luis Álvarez

Una vez más el profesor jubilado don Enrique Barrera vuelve a la carga, de forma traicionera y sucia, sobre todo aquello que le huela al Partido Popular y a sus dirigentes, en este caso a don Alberto Núñez Feijóo. Parece como si tuviera que defender su cuota socialista y así demostrar que siempre bebió de esas aguas como queriendo hacerse olvidar de su paso por el Partido Comunista es decir justificar con sus escritos que es fiel, ahora al sanchismo, como lo fue a anteriores secretarios generales y ya anteriormente a don Santiago Carrillo, que no se si en paz descansa.

Y es que, señor Barrera, ya cansa tanto recuerdo al señor Feijóo de los años 90 y siempre con la misma mandanga del señor Marcial Dorado, tema siempre utilizado asquerosamente por los que se dicen demócratas hasta las cachas……

Pero en la misma línea y utilizando lo de cachas… cachas tenían los pistolones de los asesinos de hasta 2500 ciudadanos de todo tipo en Paracuellos. ¿Aquello ya no le viene a usted a la memoria?. ¿Eran otros tiempos? ¿Su amado y respetado señor Carrillo y su PC no tuvieron nada que ver? ¿Qué no viene a cuento?. Caray con las hemerotecas…los hechos criminales nunca se olvidan, ¿o usted no es un defensor de la Memoria Histórica?. Ya veo, memoria para echar suciedad contra unos y olvido histórico para otros.

Claro que usted se pasó con armas y bagajes al Partido Socialista. ¿Le suena a algo lo de la cal viva?. Ah, ese tema está más que olvidado aunque no para todos.

Y ahora nos viene con una retahíla de temas familiares del señor Feijóo…primero lanza el anzuelo a ver si alguno pica pero al final, con completa cobardía, señala que “no estoy afirmando la existencia de delitos penales cometidos o permitidos por el actual líder del PP” . Es decir…contamos con un Poncio Pilatos más en la política socialista, ya sabe aquello de enfanga que siempre quedará alguna mancha. Usted erre que erre y al final se lava las manos,…por si acaso.

Es una pena señor Barrera que usted pierda el tiempo embarrando cuando si lo quiere hacer no tiene nada más que contar lo que lleva sucediendo en los últimos años en su hoy partido a nivel local, cuéntenos de navajazos, zancadillas, de poltronas, de expedientes disciplinarios, y mucho más ya que si no me va mal mi memoria usted hasta ocupó cargos destacados en la ejecutiva. Cuente, cuente trapos sucios de los suyos y deje tranquilos a los demás y a sus familias. Y si no le va bien…baile una jota de su tierra zaragozana.

Por cierto..recuerde cuando usted era responsable de política municipal de PSOE ferrolano y atacaba al entonces alcalde don Jorge Suárez….»no existe un fallo de comunicación» en las filas socialistas, sino que lo que ha ocurrido ha sido «un fallo político, un grave error político por parte del alcalde de Ferrol, una imprudencia».

¿Imprudencias en su artículo en Galicia Ártabra?..pues yo diría que si.