O Parrulo Ferrol recibe este sábado en A Malata a un rival directo, el UA Ceutí

O Parrulo Ferrol empezará el mes de febrero recibiendo a un rival directo, el UA Ceutí, en la 17ª jornada de la Segunda División, en un partido que se disputará el sábado 1, a partir de las 20:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

En la víspera del partido comparecían en la habitual rueda de prensa previa el jugador Turbi y el entrenador Gerard Casas, celebrada en el mismo escenario del partido.

La derrota de la semana pasada ante el Sala 5 Martorell “fue dura”, afirmaba Turbi, pero, a pesar de esto, la fortaleza del equipo “es el grupo que tenemos”, afrontando este partido “bien y con muchas ganas.”

Aunque en los dos partidos disputados en enero solo se pudiera sumar un punto, el equipo está “tranquilo, trabajando y vamos partido a partido con calma.”

Turbi tenía claro que este partido ante la UA Ceutí “es una final”, al estar separados ambos equipos por solo dos puntos “tenemos la oportunidad de estar a cinco y tenemos que tomarnos este partido como una final”, en una competición en la que “ahora mismo ganas dos partidos y te enganchas arriba e igual que si los pierdes te enganchas abajo.”

A pesar de las bajas de Nico Rosa, Mati Starna y Keita al ser convocados con sus selecciones nacionales, “somos un equipo, estamos muy unidos y estamos trabajando.”

Gerard Casas: “Necesitamos sumar los tres puntos sí o sí”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas esperaba que este partido en A Malata no fuese igual que el de la primera vuelta, en el que cayeron por un ajustado 3-2 “en el que merecimos más” y, ahora, lo único que le importaba era “ganar”, recordando otros partidos como el de Family Cash Alzira “donde nosotros chutamos treinta veces, ellos seis y nos ganaron”, por lo que hay que “sumar los tres puntos como sea y hacer lo que haga falta, aunque sean partidos feos, pero necesitamos la victoria sí o sí.”

Tras el partido en Martorell “me sentía responsable del partido, me fui con muy malas sensaciones”, donde el segundo tiempo “estuvimos mal de verdad, me fui bastante cabreado” y desde el lunes están trabajando para “minimizar errores, no podemos regalar goles, con el sentido de urgencia que tenemos y necesitamos ganar.” Los jugadores “son conscientes de que si mañana no ganamos nos metemos en un problema y están mentalizados.”

Gerard Casas confía en el potencial de su equipo a pesar de las bajas de Nico Rosa, Mati Starna y Keita. “No me valen las escusas, tenemos bajas importantes” ante un UA Ceutí “que se ha reforzado en invierno” y esta semana “hemos adaptado cosas y posiciones, tenemos suficiente plantilla para ganar.”

Su rival de este sábado, el UA Ceutí “tiene jugadores muy buenos individuales”, recordando que en la primera vuelta “se decidió por dos destellos de uno de sus jugadores”, pero en este momento de la temporada “me importa más nosotros que el rival para conseguir los tres puntos.”