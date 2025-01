«Lo del señor Mato no tiene remedio»-(José Luis Álvarez)

José Luis Álvarez-Hace tiempo los ferrolanos, supongo que no todos, vemos con cierto estupor como el ex alcalde y hoy portavoz del grupo socialista, el señor Ángel Mato no se cansa de hacer propuestas tras propuestas al grupo de gobierno, con amplia difusión en ,os medios de comunicación, algunas de ellas, nadie lo duda, de carácter positivo y que nos debería llevar a la conclusión de que lo que no hizo él durante sus cuatro años de mandato, eso si, las dejó no se si sobre la mesa o en un cajón, aunque en este último lugar aparecieron también olvidadas unas cuantas facturas pendientes y diversos contratos sin firmar, y trata ahora de echárselo en cara al señor Rey Varela y demás miembros del PP de que no hacen nada de nada. (?)

Nadie olvida la noche electoral de mayo de 2019, para eso están las hemerotecas. El señor Ángel Mato con sus 8 puestos en la nueva corporación, decía que “»El próximo alcalde de la ciudad va a ser un alcalde socialista y, por eso, insto al resto de fuerzas de la izquierda a ponernos a trabajar a partir de este lunes».

«En los próximos cuatro años, si así lo deciden el resto de grupos, me brindo a que el PSOE sea la columna vertebral de un gobierno progresista para todos«, «Me gustaría que tanto Ferrol en Común como el BNG, trabajaran con nosotros para poder hacer un gobierno solvente, estable y eficaz» .

Y ya esa misma noche electoral Ferrol en Común, el partido liderado por Jorge Suárez, que se había dejado tres concejales, al pasar de seis a tres, aseguró que con Ángel Mato “seremos generosos en la construcción de un gobierno para poder materializar proyectos concretos que mejoren la vida de la gente, que es nuestro principal objetivo como organización». «Y a partir de ahí, trabajar, trabajar y trabajar».

Mientras la otra pata política de la izquierda, Iván Rivas, eterno candidato del BNG a la Alcaldía, adelantaba que «el próximo alcalde de Ferrol será socialista» y «todo apunta a que contará con el apoyo del Bloque Nacionalista Galego para su investidura». “Además, será decisión del regidor de cómo quiere conformar el próximo gobierno municipal que tiene que afrontar cuatro años importantísimos para el futuro de esta ciudad».

Y…..ese gobierno de cuatro años “no trabajó, trabajó y trabajó” ni “afrontó los cuatro años importantísimos para el futuro de nuestra ciudad”. ¿ Un gobierno solvente, estable y eficaz?. Por cierto….alcalde si, pero integrar a los otros dos grupos de izquierdas en el gobierno local…no.

Ángel Mato, un alcalde que no conectó con los ciudadanos, un “rey sol” , un regidor al que ni apoyaban en la mayoría de las ocasiones los que lo habían aupado a la alcaldía, una persona que “oía pero no escuchaba” y que le llevó incluso a que algún miembro de su equipo lo dejase plantado,.

No, lo de Ángel Mato, el de “quien fue a Sevilla perdió su silla” o “el rey sin corona”, es el del despojado del mando que trata por todos los medios el hacerse notar, el hacerse querer y el tratar de que se olvide su paso nefasto por la alcaldía que no supo conservar…. es el de ”mi reino por un caballo”.

El señor Mato, y algún que otro servidor, seguidor trata de mantener el tipo, de ofrecernos sus notas de prensa o sus peroratas en los plenos municipales, pero se olvida de que en cuatro años no logró unir a la izquierda, cada vez fue a menos en el querer de los votantes, salvo sus proyectos faraónicos (calle Iglesia y calle San Francisco) que otros tuvieron que terminar y el convenio con Defensa que solo consiguió echar adelante al final de su mandato gracias al apoyo del PP y no de los grupos de izquierda, no hizo prácticamente nada de nada, proyectos sí que ahora dice los dejó preparados para el próximo gobierno.

Y por favor, no nos hable de lo que hace el gobierno central, para eso estaban Tip y Coll. Si, ahí están las obras en As Pías entre otras cosas, o las fragatas, pero eso son obligaciones con Ferrol, esté o estuviera don Ángel Mato, don Jorge Suárez..o quien fuera. No confunda churras con merinas

Todo hace suponer que tanta nota y aparición en los medios es la preparación de su campaña de cara a convertirse de nuevo en secretario de la ejecutiva local, si se lo permite su electorado y las “apuñaladas” (es un decir) doña Beatriz Sestayo y doña Eva Martínez, o incluso doña Mayte Deus que era responsable de Hacienda y todavía esa señora no habló todo lo claro que debiera sobre su dimisión política.

Si, ahora el señor Mato confortado por las palabras del señor Besteiro “tu eres Ángel y sobre ti reedificaremos la gobernabilidad en Ferrol” (palabra de D.) trata de situarse y evitar que le muevan el sillón desde dentro.

A veces mantener la boca callada es bueno para evitar que todo se vuelvan espadas. El mejor consejo de un ferrolano, para emprender el buen camino lo mejor es empezar por la casa de uno y que Dios reparta suerte. ¡Lo del señor Mato no tiene remedio!