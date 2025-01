Inauguración en Ferrol da exposición “Orixes III”

A Capela do Centro Cultural Torrente Ballester acolle este venres 31 de xaneiro, ás 19:00 horas, o acto de inauguración da exposición “Orixes III”, centrada nos traballos de campo realizados en xullo de 2024 no castro de Esmelle, tamén coñecido na zona como Tralocastro, e impulsada no marco da Cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial que promove o Concello de Ferrol xunto coa Universidade da Coruña (UDC).

A mostra, que poderá visitarse de xeito totalmente gratuíto ata o 20 de abril, está dividida en catro seccións ben delimitadas. A primeira delas, céntrase no compoñente humano, a segunda, na campaña realizada o ano pasado, a terceira, nas visitas que se realizaron ao castro durante a escavación e a cuarta e última, no audiovisual Tralocastro. Cando as pedras falan da nosa historia.

O profesor da Facultade de Humanidades e Documentación do Campus Industrial de Ferrol, Juan Luis Montero Fenollós, dirixe a Cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial desde o seu nacemento, en 2022.