Ferrol presenta la totalidad del cartel de sus Fiestas, completadas con los Concertos do Xacobeo

Omar Montes, Mondra e Vicco acturán en las fiestas de San Ramón 2025.

Las Fiestas de Ferrol serán del 22 al 31 de agosto, aunque la programación asociada a las mismas empezará ya desde el día 1, tal y como se desvelaba este martes en la presentación oficial en el Concello de Ferrol, con la presencia del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; el concejal de Fiestas y Marca Ferrol, Arán López; el director xeral de Turismo de Galicia, José Manuel Merelles y la delegada de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros.

El cartel de las Fiestas de este 2025 es una ilustración del diseñador ferrolano Mario Feal, en una programación donde la Xunta de Galicia tiene peso con su programación de los Concertos do Xacobeo, afirmaba el concejal de Fiestas, Arán López.

En concreto serán los conciertos de Omar Montes (22 de agosto), Vicco, Lérica, Chema Rivas y Mondra (triple actuación el 30 de agosto) los que formen parte de la programación de la Xunta de Galicia. Para la administración autonómica, en palabras del director xeral de Turismo, José Manuel Merelles era “unha satisfacción colaborar co Concello de Ferrol” y hacerlo precisamente en el periodo de fiestas de la ciudad, haciendo llegar un programa de Concertos do Xacobeo que recorre 70 localidades de Galicia y más de 700 actuaciones.

Una programación amplia y para todos los públicos

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, quería agradecer al concejal de Fiestas y a la Xunta de Galicia su trabajo para hacer posible las Fiestas de Ferrol, siendo una muestra de que “traballando xuntos se conseguen mellores resultados, para poder desfrutar dun verán feliz na nosa cidade.”

Los primeros eventos ya tendrán lugar el viernes 1 de agosto, con la Festa do Marisco, en el puerto de Ferrol; la Ferie Medieval, en Ferrol Vello; o la primera jornada de Equiocio, en Covas, que se extenderán durante todo el mes, con amplia presencia de programación deportiva o fiestas patronales de barrios como los de Serantes, Doniños, Caranza y Covas.

Los platos fuertes de las fiestas empezarán a partir del viernes 22 de agosto, con el pregón a las 21:30 horas, en la Plaza de Armas, del cual el alcalde no quiso desvelar la identidad de la persona que lo hará y posteriormente será la actuación de Omar Montes. El sábado 23 será el turno para Hermanos Martínez, Funambulista y Gonzalo Hermida, a las 22:00 horas. El domingo 24 habrá doble actuación, primero a las 21:00 horas con Lucía Pérez y, a continuación, será el turno para Mondra.

La siguiente semana empezará el lunes 25 con el Poptour de Carmelo de El Norte, Juanra de Guaraná, Bernárdez de The Refrescos y la Banda del Capitán Inhumano, a las 21:30 horas y, al día siguiente, martes 26, lo hará Nil Moliner, a las 22:00 horas. El miércoles 27 será el turno para Mägo de Oz en la Plaza de Armas, a las 22:00 horas; mientras que el 28 de agosto la céntrica plaza acogerá el tradicional festival de rondallas desde las 19:00 horas y los conciertos se trasladarán al Rock en Canido, a partir de las 20:00 horas, con las actuaciones de Aurora & The Betrayers, Stoned and Pompei, Mu2 y Adobriga.

El viernes 29 los conciertos vuelven a la Plaza de Armas con David Bustamante, a las 22:00 horas y el viernes 30 habrá triple actuación con Vicco, Lerica y Chema Rivas. Cerrarán el escenario de la Plaza de Armas el sábado 31 en horario de tarde con los locales de ensayo de la ciudad Omadroma, Ferrock, Drei y Far Away Place, mientras que a las 23:30 empezará el espectáculo de drones y los fuegos de San Ramón, para poner el punto y final con la Orquestra Panorama City, en el puerto de Ferrol.

Fiestas seguras con puntos violeta y arcoíris

La seguridad es uno de los factores importantes en estas Fiestas de Ferrol, siendo la primera vez que se instalarán de manera conjunta un punto violeta y un punto arco iris, en los eventos más multitudinarios, con la finalidad de dar una respuesta rápida ante las situaciones en las que se pueda producir violencia contra las mujeres o contra el colectivo LGTBI+, tal y como afirmaba el alcalde José Manuel Rey Varela.

A continuación, os dejamos el programa íntegro de las Fiestas de Ferrol: