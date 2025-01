ECORADAR gaña o hackathon sobre finanzas persoais sostibles da UDC

ECORADAR, unha páxina web que lle permite á rapazada de entre 18 e 25 anos localizar aquelas tendas que ofrecen produtos de proximidade nas cidades da Coruña e de Ferrol gaña o hackathon sobre finanzas persoais sostibles que acolleu, este martes 28, mércores 29 e xoves 30 de xaneiro, a Facultade de Humanidades e Documentación do Campus Industrial de Ferrol no marco do Proxecto Europeo Erasmus+ ImpactFinance.

Detrás desta iniciativa que pretende fomentar o consumo responsable entre os máis novos e, en particular, entre o alumnado da Universidade da Coruña(UDC) están Diego Pérez, Irene Rodiles e Lydia Fernández, estudantes do grao en Relacións Internacionais, así como Gabriel Pita e Clara Ventura, do grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos. No mes de abril, este grupo de mozos e mozas viaxará ata a cidade grega de Tesalónica para presentar a súa proposta de material educativo xunto con outros estudantes de Chipre, Grecia e de Lituania.

A páxina web proposta polo alumnado do Campus Industrial de Ferrol quere converterse nunha plataforma educativa que sirva para concienciar á comunidade universitaria sobre a alimentación saudable, sostible e ecolóxica. A sección de receitas elaboradas polo propio estudantado da Universidade da Coruña (UDC) e as enquisas, por exemplo, sobre o consumo de produtos de tempada que propuxeron ante o xurado, integrado por profesorado da Facultade de Economía e Empresa e da de Humanidades e Documentación, poderían ser usadas tamén como recursos educativos para este fin.

Participaron máis de 40 estudantes de grao e de máster dos Campus da Coruña e do Campus Industrial de Ferrol

A xestión dos residuos urbanos, a alimentación sostible, o consumismo ou a capacidade de aforro da mocidade foron algúns dos temas nos que afondaron os máis de 40 alumnos e alumnas inscritos neste hackathon sobre finanzas persoais sostibles.

O Campus da Coruña estivo representado polo estudantado dos graos en Administración e Dirección de Empresas e de Economía, así como polo alumnado do máster en Banca e Finanzas. Pola súa banda, o Campus Industrial de Ferrol contou coa presencia dun grupo de mozos emozas que cursan os graos en Relacións Laborais e Recursos Humanos, en Xestión Industrial da Moda e en Relacións Internacionais.

Para acadar o seu obxectivo, o estudantado contou tamén co apoio dun grupo de persoas expertas entre as que figuran a consultora Maika R. Freire; a xornalista Eva Mazás; a experta en empredemento María Teresa Deus; o profesor do IES Salvador de Madariaga da Coruña Rodrígo García-Muñoz; o profesor do Colexio Tirso de Molina de Ferrol, José Juan Álvarez; a pedagoga Maite García; a emprendedora Lucía Mato, o socio de Seniors Españoles para

la Cooperación Técnica (SECOT), Sergio Martínez; o enxeñeiro naval Vicente Irisarri e os profesores da Universidade da Coruña (UDC), Javier Orosa, Jorge Pérez e Félix Puime.

Explorando sinerxías entre a sustentabilidade e as finanzas da mocidade Identificar e promover sinerxías entre a sustentabilidade e a educaciónfinanceira da mocidade para tratar de resolver os retos de benestar aos que seenfronta a sociedade actual. Este é o principal obxectivo do Proxecto Europeo Erasmus+ ImpactFinance que lidera, en representación da Universidade da Coruña (UDC), a profesora da Facultade de Economía e Empresa, Begoña Álvarez.

A organización Centre for Competence Development Cyprus (COMCY) de Chipre coordina unha iniciativa de innovación docente na que tamén participa a entidade social Infinity Greece de Grecia, a Vytauto Didžiojo Universitetas (VDU) de Lituania e a Universidade da Coruña (UDC) de España.

O Proxecto Europeo Erasmus+ ImpactFinance está financiado pola Comisión Europea (CE) e conta cun orzamento total de 120.000 euros. A Universidade da Coruña (UDC) dispón de 30.000 euros para levar a cabo a súa parte do proxecto, centrada na construción dunha percepción financeira unificada das finanzas persoais sostibles entre as organizacións, as institucións e os centrosde educación superior que conforman o consorcio.

Acompañan a Begoña Álvarez neste proxecto os tamén profesores da Facultade de Economía e Empresa, Joaquín Enríquez, Dolores Lagoa, Susana Iglesias, Laura Varela e Andrea Teira quen están a avanzar na medición do grao de alfabetización financeira sostible existente en Chipre, Grecia, Lituania e en España e na creación de materiais educativos que sirvan para fomentar unha educación financeira sostible, actualizada e baseada nas lagoas formativas detectadas no marco desta iniciativa de innovación docente.