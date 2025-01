Cultura da Deputación de a Coruña convoca as Residencias Artísticas Mariñán 2025

As Residencias Artísticas Mariñán, un dos programas do departamento de Cultura da Deputación de A Coruña para o apoio á creación artística, chegan este ano á súa terceira edición.

O BOP publica este luns 27 as bases dunha convocatoria que quere seguir reforzando propostas centradas non nas pezas ou nos resultados finais, senón nos procesos creativos, nun espazo singular, como é o Pazo de Mariñán, e poñendo a disposición dos participantes todos os medios para desenvolveren os seus proxectos con éxito e nas mellores condicións.

Seleccionaranse un máximo de catro proxectos do ámbito musical e outros catro dos eidos da literatura e do pensamento, nos que as creadoras e creadores poderán traballar no Pazo de Mariñán entre 31 de marzo e o 11 de abril. No caso das residencias musicais, as estadías dividiranse en dúas quendas: as dúas primeiras propostas, do 31 de marzo ao 5 de abril, e do 6 ao 11 de abril as outras dúas.

As solicitudes presentaranse de xeito telemático a través da Plataforma de tramitación electrónica da Deputación provincial da Coruña (SUBTEL). O prazo estará aberto do 28 de xaneiro ata 14 de febreiro. As bases da convocatoria poden consultarse e descargarse no BOP do 27 de xaneiro.

«Coas residencias de música», explica a deputada de Cultura, Natividade González, «queremos promover o desenvolvemento da produción musical galega desde unha ollada contemporánea e consciente; establecer un contexto de acompañamento e formación para mellorar a viabilidade e a profesionalización das producións, e crear sinerxías con outras residencias e programacións para fomentar o intercambio de propostas e artistas e mellorar a proxección das producións». «E coas residencias de literatura e pensamento», engade, «buscamos fornecer as condicións favorables para intensificar o proceso de creación literaria e o pensamento en contextos de traballo e aprendizaxe comunitarios».

Dotación das residencias

Durante a súa estadía, as creadoras e creadores terán á súa disposición:

Espazo de traballo no Pazo de Mariñán, con varias estancias de diferentes características adaptadas ás necesidades da creación e a formación.

Aloxamento en habitación de uso individual, en réxime de pensión completa no Pazo de Mariñán durante os días da residencia.

Acompañamento e seguimento da proposta por parte da persoa comisaria das residencias durante a estancia no Pazo de Mariñán, co fin de facilitar a viabilidade do proxecto (e a súa inserción no contexto musical profesional, no caso dos proxectos musicais).

Para as residencias de música, formación específica para a profesionalización e a distribución do proxecto por parte de persoas expertas e convidadas. Tamén visitas e reunións con outras e outros axentes culturais e programadores como apoio á continuidade da proposta dentro dos circuítos musicais.

Para as residencias literarias e de pensamento, tamén un encontro con persoas relacionadas co mundo da creación e do pensamento, convidadas durante unha xornada.

Os dous xurados que seleccionarán os proxectos estarán presididos pola deputada de Cultura e formarán parte de cada un deles tres persoas expertas de recoñecido prestixio. As persoas encargadas do comisariado son Aitana Cuétara nas residencias de música e Roberto Abuín nas de literatura.

Nas dúas anteriores edicións das residencias musicais, por Mariñán pasaron Berto, Caamaño&Ameixeiras, Mario G. Cortizo, Xacobe Martínez Cuarteto Federal, Chumba, aTorna, Cantometrics e Su Garrido Pombo. Grazas ás residencias de literatura e pensamento, traballaron no pazo bergondés Vanesa Martínez, Andrés Sanjurjo, Paula Domínguez, Judith Ruso, Esther Carrodeguas, Soraya Lema, Abraham Pérez, María Marco, Francisco Rodríguez Casal, Esperanza Mariño Davila, Laura Martínez Mateo e Carmen Marina Vidal Valiña.

En Mariñán empezaron a desenvolverse traballos coma «Quitar o aire», o último disco de Caamaño&Ameixeiras; o proxecto Cuarteto Federal, encontro entre catro talentos do jazz contemporáneo español: o galego Xacobe Martínez, o andaluz Javier Galiana, o catalán Guillem Arnedo e o canario Kike Perdomo; «Só un solo», que lle valeu a Mario G. Cortizo o Premio Martín Códax da música galega 2023; ou «Iribarne», texto teatral de Esther Carrodeguas que levou a escena, con grande éxito, o Centro Dramático Nacional.