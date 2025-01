Ferrol contará con un servicio de videoactas para grabar los plenos

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, informó que la Junta de Gobierno local aprobó el expediente de licitación del suministro, instalación y mantenimiento de un sistema audiovisual para el salón de plenos del Ayuntamiento de Ferrol. “Damos un paso máis na modernización da administración local, os funcionarios dedican moitos días a transcribir as actas das sesións plenarias e con este sistema aforraremos moito tempo”, manifestó el alcalde».

A día de hoy el sistema audiovisual ha instalado en el salón de plenos el Ayuntamiento de Ferrol es demasiado antiguo (micrófonos analógicos y una cámara de baja resolución). “Queremos mellorar a calidade do sistema de megafonía e audio do salón de plenos para, así, poder realizar a implantación e posta en marcha dun sistema de xestión de contidos e de vídeoactas que permitagravar as sesións de plenos e outros eventos neste espazo”. Este sistema permitirá, también, mejorar la calidad en la retransmisión de las sesiones plenarias.

El contrato recoge la licitación de un sistema audiovisual que permita la realización, grabación y catalogación del video y audio de las sesiones del pleno y de actos institucionales en el salón de plenos del Ayuntamiento de Ferrol para su posterior transformación en documentos audiovisuales, documentos en formato electrónico que puedan ser firmados electrónicamente con certificado digital.

Para poder dar validez a la grabación cómo alternativa a la transcripción de las deliberaciones es necesario garantizar su integridad y autenticidad, por lo que se debe poder generar la huella digital (hash) en el propio software de grabación en el momento de finalizar la misma y generar un certificado para que el secretario tenga constancia de la misma.

El regidor afirmó “este contrato permitirá a xestión municipal das tecnoloxías da información e das comunicacións ás esixencias que establece a Lei de Transparencia e ao restante marco legal no relativo á firma electrónica e acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos”.

Además, de la automatización y racionalización de los procedimientos relativos al funcionamiento de los plenos y realizarlos en soporte digital. Será posible, también, agilizar los procedimientos de elaboración, optimizando la creación de los citados documentos en formato digital, dotados de los sistemas de autenticación legalmente establecidos y de la firma digital correspondiente.

Adicionalmente, es objeto de este contrato la prestación complementaria de los servicios de mantenimiento y soporte técnico del equipamiento existente y del nuevo suministro durante el plazo de 12 meses. El presupuesto para este servicio asciende a 54.450 euros IVA incluido.