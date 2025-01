As Pontes aproba o IV Plan Municipal de Igualdade

A Xunta de Goberno Local do Concello das Pontes aprobou, esta semana, o IV Plan Municipal de Igualdade, un conxunto de accións e medidas que se deben aplicar en diferentes áreas municipais, co obxectivo de acadar a igualdade efectiva, de trato e oportunidades entre mulleres e homes.

Este novo Plan, en palabras da Tania Pardo, responsable da área de Igualdade do Concello das Pontes, responde, “ao firme compromiso do grupo de goberno coa igualdade, a diversidade e a loita fronte a violencia de xénero e outras violencias machistas”

Así mesmo, Tania Pardo apuntou que “o IV Plan Municipal de Igualdade baséase en tres principios reitores; a trasversalidade para lograr que a diversidade de preocupacións e experiencias das persoas sexan parte integrante na elaboración, posta en marcha, control eavaliación das políticas e dos programas municipais en todas as esferas (política, económica e social); a interseccionalidade, recoñecendo a incidencia cruzada de diferentes factores nas situacións de exclusión e discriminación social de cara mitigalas e a xeración de espazos e canles comunicativas que propicien a participación da cidadanía na posta en marcha de accións encamiñadas á consecución dunha sociedade máis igualitaria, inclusiva, diversa e libre de violencias machistas”.

O IV Plan Municipal de Igualdade do Concello das Pontes elaborouse a partir dun proceso participativo, contando coa colaboración activa do persoal técnico e político municipal e coa participación das asociacións veciñais, culturais, deportivas, educativas, sociais e empresariais do municipio así como de entidades en materia de diversidade sexual e de xénero, sindicatos, centros de ensino, Forzas e Corpos de Seguridade e centros sanitarios, entre outros.

Para a súa redacción, seguíronse distintas fases entre as que se atopa unha fase de diagnose que incluíu á análise dos anteriores Plans Municipais de Igualdade, a revisión do marco normativo vixente, a análise cualitativa e cuantitativa de datos estatísticos en materia de igualdade, así como entrevistas individuais e grupais co persoal técnico e político municipal e cos axentes sociais chave

A continuación procedeuse ao deseño do plan de acción coa posta en marcha de diferentes mesas de traballo por áreas para definir os obxectivos xerais e específicos do Plan e concretar medidas para cada liña de traballo, seguidamente procedeuse ao deseño das medidas do plan de acción e do procedemento para o seguimento e avaliación do plan.

O plan Municipal consta de seis seis liñas estratéxicas de acción. A primeira liña e a liña de transversalización do enfoque de xénero nas políticas municipais, conformada por catro obxectivos e 11 medidas de acción encamiñadas á consecución da incorporación da perspectiva de xénero de forma transversal no funcionamento das diferentes áreas municipais.

A segunda liña estratéxica, conformada por un obxectivo e catro medidas, está encamiñada á promoción dunha cultura e deporte igualitarios, libres de violencia de xénero e outras violencias machistas, para proporcionar ferramentas para a promoción da igualdade e a erradicación das violencias entre o tecido social, cultural e deportivo no municipio .

Pola súa banda, a liña estratéxica número 3, conformada por catro obxectivos e nove medidas, está encamiñada a erradicar os discursos de odio e as violencias machistas nos espazos municipais, dándolle visibilidade á diversidade sexual e de xénero, a intervir no ámbito educativo para combater de raíz os discursos de odio, e a incorporar a interseccionalidade ás políticas públicas en materia de xénero.

A cuarta liña estratéxica, de saúde e calidade de vida, está conformada por un obxectivo e inclúe tres medidas dirixidas a reforzar a perspectiva de xénero en todos aqueles ámbitos a nivel municipal vencellados co benestar físico e socio-sanitario.

A liña número 5, de emprego, mercado laboral e conciliación, ten tres obxectivos e nove medidas dirixidas a incorporar a perspectiva de xénero e a igualdade de oportunidades ao mercado laboral municipal, promovendo a mellora da conciliación, a corrección da segregación e a división sexual do traballo, a mellora da empregabilidade das mulleres, o emprendemento feminino.

Finalmente, a sexta liña estratéxica, de participación cidadá igualitaria, está conformada por dous obxectivos e seis medidas encamiñadas a promover a participación das mulleres no tecido asociativo e movemento cultural do municipio, facendo fincapé na necesidade de facelodesde unha perspectiva interseccional. Para isto, as medidas están dirixidas á creación de redes de apoio interxeracionais e entre mulleres locais e migrantes, a capacitar a entidades locais en materia de xénero e igualdade, á difusión das actividades entre as mulleres migrantes, a estudar as necesidades da poboación xuvenil, entre outras.