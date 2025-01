Axenda en Narón da fin de semana

Sábado 25 de xaneiro de 2025

Actividade: Coñecendo a Castelao- Hora: 11:00 Lugar: Biblioteca municipal

Menores a partir de 4 anos son os destinatarios desta actividade lúdica, organizada con motivo do aniversario do pasamento do escritor e político Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Durante esta convocatoria os participantes poderán coñecer mellor a vida e obra deste ilustre galego.

Actividade: Banzo- Hora: 20:00 Lugar: Pazo da Cultura

A compañía Os do fondo da barra trae a Narón esta proposta de música folk tradicional, unha xoia musical do panorama galego formada por unha ducia de artistas que interpretan cancións recollidas en diversos puntos de Galicia. As entradas aínda dispoñibles poden adquirirse no despacho de billetes do Pazo ou na web do Padroado da Cultura: www.padroadodecultura.es .

Domingo 26 de xaneiro de 2025

Actividade: Las asambleístas– Hora: 19:00 Lugar: Pazo da Cultura

As actrices Silvia Abril, Gabriela Flores, Rocío Marín, Maite Sandoval, Maribel Salas e Pepa Zaragoza forman o elenco desta comedia, na que non pararán de tropezar na mesma pedra e nos mesmos erros, causados na gran maioría por homes, e nos farán reflexionar sobre o noso papel na sociedade. As entradas aínda dispoñibles poden adquirirse no despacho de billetes do Pazo ou na web do Padroado da Cultura: www.padroadodecultura.es.