La futura Residencia de mayores de As Pontes aplicará un modelo de atención social de 5a generación

El alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, acompañado por la diputada de Política Social, Mar García Vidal, la concejala de Bienestar Social, Tania Pardo y el concejal de Obras, Roberto Rivera, visitaron el antiguo colegio Pardo Bazán, recién adquirido por el Ayuntamiento de As Pontes y en el que a Diputación provincial de A Coruña construirá una residencia para personas mayores.

A La visita acudieron los jefes de servicio de las áreas de arquitectura, urbanismo y política social de la Diputación de A Coruña, el técnico responsable de la redacción del proyecto de demolición del antiguo equipamiento así como representantes de la asociación vecinal “A Barraca” con el fin de conocer, de primera mano, el estado de las instalaciones del antiguo colegio, la parcela en la que se localiza así como el entorno y calles adyacentes y, de este modo, poder realizar las primeras valoraciones para la distribución del equipamiento residencial que en palabras de González Formoso “va a ser puntero en nuestra Comunidad Autónoma gracias a la Diputación de A Coruña, y que va a contribuir no solo a mejorar la calidad de vida y las prestaciones para las personas mayores de As Pontes, si no también a de los vecinos y vecinas del barrio, con las mejoras en las calles y en el equipamiento urbano que tenemos previstas para este proyecto”.

El regidor local durante esta visita también avanzó que a Diputación Provincial trabaja ya en la licitación de la asistencia técnica que será a responsable del asesoramiento, en todas las fases del proyecto, para garantizar que este se haga de acuerdo la normativa vigente, conforme a las reglas de las buenas prácticas y teniendo en cuenta los datos y medidas correctas de todos los espacios.

NUEVO MODELO RESIDENCIAL

A Diputación de A Coruña pondrá en As Pontes en marcha un nuevo modelo de residencia públicas para personas mayores, innovador en Galicia, más allegado y personalizado, con centros más pequeños y de ámbito comarcal que permitan evitar el desarraigo que supone que muchas personas mayores tengan que pasar la última etapa de sus vidas a muchos kilómetros de la casa y de sus seres amantes y encerrados en macro-complejos masificados y poco humanizados, o pagar residencias privadas con tarifas muchas veces inasumibles para las familias.

Así, As Pontes será el primero municipio de la provincia en el que se testamentará el nuevo modelo residencial con un centro piloto, que contará con un mayor número de trabajadores en función del número de residentes en el centro para garantizar planes de atención totalmente individualizados, en un entorno más amable y acogedor, con habitaciones individuales, espacios y actividades de convivencia intergeneracional abiertos a la comunidad, en los que se contará con la colaboración del tejido asociativo local, centros de enseñanza y familias para romper con el aislamiento que muchas veces sufren los mayores en estos centros.

A apuesta por la innovación será otro de los ejes diferenciales de la residencia de personas mayores de As Pontes, con nuevas tecnologías tanto para mejorar la vida de las personas residentes en el centro como del personal trabajador. Domótica, sistemas de telemedicina, alumbrado y climatización inteligentes, cierres de contacto o con datos biométricos, sensores de movimiento y presencia, nuevos sistemas de rehabilitación física y cognitiva con base tecnológica o incorporación de asistentes virtuales son algunas de las cuestiones que se planean incluir en el centro.

También se innovará en cuestiones como el acceso de familiares y amistades, que será abierto para permitir compartir tiempo con los seres amantes e incluso acompañarlos en determinadas situaciones en las que sea preciso, y se valorarán cuestiones como la posibilidad contar con huerta o permitir la presencia de animales domésticos dentro del complejo residencial, teniendo en cuenta el origen rural de muchas de las personas usuarias del centro, así como las ventajas que proporciona el cuidado de plantas y animales en la prevención del deterioro físico y cognitivo.

Este nuevo modelo de residencias establece un modelo de atención e intervención social llamado de 5a generación, que supera los antiguos modelo de asilo, hospital o residencia, basados en contornos muy institucionalizados y con una cultura asistencialista, por un nuevo modelo que ya está desarrollando en países nórdicos como Dinamarca o Suecia, centrado en la persona, que respeta su autonomía, voluntad, decisiones y preferencias en un espacio multiservicio y de carácter abierto y comunitario, donde las personas del entorno podan acceder a él para disfrutar de ciertos servicios y las personas residentes podan desarrollar también actividades fuera del centro asistencial.