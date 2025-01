Inicio da campaña especial de vixilancia da DXT ao transporte escolar

María María Rivas incide na importancia da seguridade no transporte escolar coincidindo co inicio da campaña de vixilancia da Dirección Xeral de Tráfico-DXT. Sinalou a necesidade de controlar as rutas de transporte da provincia, que empregan a diario milleiros de nenos dada a súa grande extensión. Na campaña equivalente realizada o ano pasado, o Sector de Tráfico controlou a 74 autobuses escolares na provincia, chegando a formular 71 denuncias a 41 vehículos. O 90% dos accidentes que se producen durante o transporte escolar teñen lugar no momento de subir ou baixar do vehículo.

A subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas incidiu este luns 20 na importancia da seguridade no transporte escolar coincidindo co inicio dunha campaña especial de control e vixilancia destes vehículos que se estende ata este venres 24.

Durante estas xornadas, e baixo a coordinación da Dirección Xeral de Tráfico (DXT), os axentes da Agrupación de Tráfico da Garda Civil e as policías locais que se sumen a esta iniciativa comprobarán que tanto autobuses como as persoas condutoras cumpran coa normativa establecida na materia, que inclúe, entre outras obrigacións, a necesidade de que os menores vaian acompañados por unha persoa debidamente cualificada nos desprazamentos.

María Rivas incidiu na especial transcendencia desta campaña “debido á gran extensión de roteiros de transporte escolar na provincia, que empregan a diario milleiros de nenos ”. Neste senso, lembrou que os controis, que se intensificarán en estradas convencionais e en vías urbanas, perseguen o obxectivo de concienciar a familias, responsables educativos e ás persoas condutoras de autobuses da necesidade de cumprir as normas establecidas.

Así, explicou, realizaranse controis de carácter administrativo sobre as autorizacións e documentos que deben ter estes vehículos para a correcta prestación do servizo. Tamén se verificará que as condicións técnicas e elementos de seguridade do vehículo son os que esixe a normativa, así como os requisitos especiais que debe cumprir o propio condutor, como son o permiso de condución e os tempos de descanso. Entre as condicións de seguridade que deben cumprir todos os transportes escolares, estipúlase a antigüidade máxima dos vehículos destinados a este tipo de pasaxeiros, o seguro de responsabilidade civil ilimitado ou a obrigatoriedade de levar o sinal de transporte escolar.

Seguridade e menores

De acordo con as estatísticas da DXT, o 90% dos accidentes que se producen durante o transporte escolar teñen lugar no momento de subir ou baixar do vehículo, ou xusto nos instantes inmediatos e, en moitos casos, trátase de atropelos causados por unha distracción do menor, do condutor do transporte escolar ou dos acompañantes. Menciona tamén a DXT que unha gran parte dos sinistros con lesións graves están relacionadas coa ausencia do uso adecuado dos cintos de seguridade.

Resultado da campaña anterior

Na campaña equivalente de control de transporte escolar realizada en xaneiro do ano pasado, os axentes do Sector de Tráfico da Garda Civil controlaron 74 autobuses escolares en Galicia, dos que 41 (o 55%) foron denunciados con 71 denuncias formuladas.

As irregularidades administrativas son as que maior número de denuncias xeraron, máis de 100. Entre as causas destas infraccións administrativas, destacan non dispoñer da autorización especial para realizar transporte escolar ou non subscribir un seguro de responsabilidade ilimitada, tal e como esixe a lei.