El Jofre acoge la III conferencia de la Cátedra “Jorge Juan”, sobre el segundo rodaje de «Rapa» en Ferrol

La Dirección de la Cátedra, en su trigésima singladura, recae en este curso en el capitán de navío Tomás Cordón Scharfhausen, Comandante-Director de la Escuela de Especialidades “Antonio de Escaño”.

El teatro Jofre acoge el jueves 23 de enero a 20:30 horas la tercera conferencia de la Cátedra “Jorge Juan” para el Curso Académico 2024/2025. La entrada será libre hasta completar aforo.

La conferencia, bajo el título «De la Realidad a la Ficción. El Rodaje de la segunda temporada de Rapa en el Arsenal Militar de Ferrol”, será impartida por Alfonso Blanco Bembibre, Director y Productor Ejecutivo de la productora Portocabo.

Considerado como uno de los showrunners más importantes de nuestro país, Alfonso Blanco en los 10 años de trayectoria de Portocabo, ha conseguido posicionar a la compañía en los principales mercados europeos de coproducción y establecer una extensa red de alianzas para producir ficción para el mercado global.

Con Portocabo, Alfonso Blanco ha coproducido en países como Italia, Francia o Portugal y ha producido ficción para Disney Italia, RAI, RTP, TV3, TVG, RTVE, Movistar Plus+, ARTE France, Paramount+ o Atresmedia. Algunas de las últimas series que ha producido son: las dos temporadas de Hierro (Movistar Plus+ y ARTE France); las tres temporadas de Rapa (Movistar Plus+); las dos temporadas de Auga seca (RTP y TVG); Honor (Atresmedia); Los Enviados (Paramount+), Los Argonautas (RTVE); Vidago Palace (RTP y TVG); o las películas Cuñados y +Cuñados.

Recientemente se ha convertido en el primer y único miembro gallego de la International Academy of Television Arts & Sciences y ha sido seleccionado como uno de los 50 líderes más influyentes de la ficción iberoamericana.

Acerca de la Cátedra Jorge Juan

La Cátedra Jorge Juan tiene sus bases en el Convenio de cooperación suscrito entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de A Coruña en marzo de 1994, y tiene un marcado carácter cultural. Sus actividades están orientadas a la promoción conjunta de la Armada y la UDC de actividades culturales relacionadas con los campos de la ciencia y las humanidades, y consisten fundamentalmente en conferencias por parte de personas relevantes del mundo militar, cultural, empresarial y académico.