Ferreiro solicita a colaboración da Xunta para cofinanciar actuacións en materia de saneamento

A alcaldesa de Narón Marián Ferreiro, desprazouse na tarde do martes 21 a Santiago para manter unha xuntanza coa conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, e solicitar a colaboración da administración autonómica para acometer algunhas importantes actuacións no termo municipal.

Á reunión acudiron tamén os concelleiros de Obras e Urbanismo, Pablo Mauriz e de Medio Ambiente, Manuel Ramos. Unha das máis importantes é o acondicionamento do colector xeral de Río do Pozo a Freixeiro, un proxecto cun orzamento estimado de 4,3 millóns de euros e “moi necesario para subsanar as deficiencias que presenta, como infiltracións de auga exterior que van directamente á rede para depurar, encarecendo uns custos por un caudal que debería ir ao tanque de tormentas”.

Ferreiro explicoulle a Vázquez que esta actuación depende do Concello, de Acuaes e de Augas de Galicia e que está incluída entre as previstas na ETI para a Axenda Urbana 2030 de Narón, coa previsión de acadar tamén financiación europea para sufragar un gasto tan elevado. Así mesmo, a rexedora local conversou coa conselleira sobre o saneamento da zona rural, informándoa das intervencións levadas a cabo dende o Consistorio e a empresa mixta Cosma e requerindo a colaboración da Xunta, ao igual que se fai noutros concellos, para axilizar a execución de parte dos traballos pendentes nestes núcleos da cidade.

“Ano tras ano destinamos nos orzamentos unha partida para continuar avanzando na implantación da rede de saneamento e abastecemento nas diferentes parroquias do rural, onde estimamos que quedan actuacións por acometer por un importe que en conxunto pode ascender a uns dez millóns de euros, unha contía inasumible a curto prazo para as arcas municipais”, recalcou Ferreiro, valorando o compromiso dunha futura colaboración nese ámbito, tan importante para a cidade.

A maiores tamén se tratou o tema da limpeza de cauces fluviais ao seu paso polo termo municipal, co fin de mantelos nas mellores condicións posibles e evitar riscos, asunto sobre o que se está traballando dende a administración autonómica, segundo indicaron. Ao remate da xuntanza Ferreiro entregoulle a Vázquez un dossier informativo no que se recollían as cuestións tratadas na reunión.

A alcaldesa valorou “o clima de coordialidade e a receptividade da conselleira para escoitar as necesidades da nosa cidade” e amosou a súa confianza en que “a Xunta tamén se implique coas veciñas e veciños de Narón para cofinanciar actuacións como o saneamento, tal e como fai noutros concellos para poder incrementar os servizos á cidadanía”.