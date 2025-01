Fene acolle a exposición do XVIII Premio Luís Ksado de Creación Fotográfica

A mostra, que inclúe as coleccións gañadoras e unha selección das que se presentaron ao certame, poderá visitarse na sala de exposicións temporais do centro sociocultural fenés até o vindeiro 31 de xaneiro . Horario de visitas: de luns a venres, de 10.00 a 13.00 e de 16.00 a 21.00 horas, e os sábados, de 10.00 a 13.00 horas.

O pontevedrés Vicente Fraga Fernández foi o gañador en 2024 do certame fotográfico que convoca a Deputación da Coruña . Fraga acadou o galardón por unha colección titulada Alén, a mellor, para o xurado, das 55 que se presentaron ao concurso, un dos máis prestixiosos dos que se conceden en todo o estado. O comité avaliador, formado por Pepe Baeza Gallur, Sandra Balsells, Chema Madoz, Carmen Dalmau, Juan María Rodríguez e pola deputada de Cultura Natividad González, concedeu, ademais, unha Mención de Honra á serie Nordés, do ourensán Miguel Muñiz.

De Alén, o xurado valorou “a coherencia na poética da memoria e o deterioro do espazo das persoas arraigadas no seu medio”. Para o comité, Nordés ten o mérito “da captura poética dunha atmósfera e a coherencia dunha visión íntima dun lugar e dunhas xentes, onde as forzas elementais da natureza se transmiten con eficaz sinestesia: un documento vívido que máis que amosar fai sentir”.