Axenda en Narón do 17 ao 19 de xaneiro

Venres 17 de xaneiro de 2025

Actividade: Somos criminais e punto final Hora: 20:30 Lugar: Pazo da Cultura

Xosé Antonio Touriñán e Carlos Blanco protagonizan esta comedia, de aproximadamente hora e media de duración. Trátase dun dos proxectos máis exitosos do teatro galego nas últimas décadas. As entradas para esta función e as outras tres desta fin de semana están prácticamente esgotadas.

Sábado 18 de xaneiro de 2025

Actividade: Campionato de Powerlifting Concello de Narón Hora: De 8:00 a 21:00 Lugar: Pavillón da Casa da Mocidade (A Gándara)

O Concello colabora co club Powefenix na organización deste evento deportivo, que se disputará na modalidade de iniciación e no que participarán máis de medio cento de competidores procedentes de diferentes concellos galegos. A entrada é de balde.

Actividade: Videoforum: Matronas Hora: 10:00 Lugar: Pazo da Cultura (Café Teatro)

O Concello colabora coa Asociación Bbtta na organización desta convocatoria, na que se porá en valor o papel que xogan as matronas na vida das mulleres, especialmente na etapa perinatal. A entrada é libre e pódese coller no despacho de billetes do Pazo.

Actividade: Orientación e supervivencia na natureza Hora: 11:00 Lugar: Centro Cívico Social do Couto

O programa Guizo, do Servizo de Normalización Lingüística do Concello, retómase con esta proposta, un obradoiro, para mellorar a socialización dos nenos en galego. A participación require inscrición previa.

Actividade: Somos criminais e punto final Hora: Funcións ás 18:00 e ás 20:30 Lugar: Pazo da Cultura

Domingo 19 de xaneiro de 2025

Actividade: Somos criminais e punto final Hora: 18:00 Lugar: Pazo da Cultura