Os bombeiros de Narón realizaron en 2024 preto de 600 intervencións

Os bombeiros de Narón realizaron o pasado ano un total de 592 servizos. Así o indicou o concelleiro responsable do Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (SPEIS) de Narón, José Oreona, incidindo na diminución con respecto a anteriores exercicios de actuacións como as relacionadas cos servizos apícolas. Aínda así, estes últimos ascenderon o pasado ano a 217, maioritariamente na zona urbana da cidade.

No que respecta ao resto de actuacións dos bombeiros, tal e como explicou Oreona, rexistráronse un total de 197 asistencias técnicas (cortes e retiradas de arbolado; retiradas de postes de telefonía, limpezas viarias por accidentes, apertura de portas…); interviñeron en 77 incendios (unha parte importante deles en vivendas e maioritariamente nos barrios da Gándara e Santa Icía), en 39 accidentes de tráfico e 43 servizos de prevención, sendo as restantes intervencións as vencelladas a rescates de animais e persoas.

A maiores, o edil do SPEIS recordou que os bombeiros de Narón continúan traballando nos Plans de Intervención Operativa (PIO´S), uns documentos, explicou, cos datos e planos máis relevantes para os profesionais sobre diversas edificacións ou eventos de interese e con riscos asociados para poder actuar dun xeito máis sinxelo no caso de que se rexistre algunha emerxencia. A formación continua destes profesionais realizando prácticas diarias é outro dos aspectos valorados dende o Consistorio.

“Os bombeiros de Narón levan a cabo un servizo exemplar ao longo do ano na nosa cidade e tamén noutros concellos que en ocasións requiren os seus servizos”, destacou Oreona. O concelleiro recalcou que “ademais dese traballo adican parte do seu tempo a representar á nosa cidade en destacados eventos deportivos e o pasado ano, trala dina que asolou parte da comunidade valenciana, tamén deixaron patente a súa vertente máis solidaria, desprazándose parte dos bombeiros ata localidades como Paiporta para axudar e tamén cubrindo as súas horas o resto de compañeiros do servizo para que puidesen desprazarse”.